Roncero carga contra Riquelme: "Esto ha sido un gatillazo"

Tomás Roncero ha cargado con dureza contra Enrique Riquelme después de que el candidato confirmara que su entrenador elegido sería Jürgen Klopp si gana las elecciones del 7 de junio. Para el periodista, anunciarlo sin tenerlo realmente asegurado es un fallo estratégico evidente.

Roncero sostiene que Riquelme ha repetido durante dos semanas que tenía "cerrado al entrenador", pero que la realidad es que, si Raúl vence, el alemán recibirá una llamada. "Hubiera hecho mejor en no decir nada", lamenta.

Errores de estrategia y promesas que no se cumplen

El periodista considera incoherente que Riquelme afirmara tener técnico confirmado y, acto seguido, reconociera que contactaría con Raúl si este ganaba. A su juicio, el episodio recuerda al caso Haaland y evidencia una campaña basada en "fuegos artificiales".

Roncero cree que rodearse de Hierro, Casillas, Del Bosque y Raúl es un acierto, pero que fallar en los dos elementos que más votos generan, el entrenador y el jugador estrella, es un golpe duro: "Cuando eres aspirante tienes que pegar el estacazo y esto ha sido más un gatillazo".

Florentino, en cambio, ofrece certezas

A diferencia de Riquelme, Roncero asegura que Florentino Pérez ha presentado hechos verificables: la llegada de Mourinho si gana, y los fichajes de Konaté y Dumfries como operaciones encaminadas.

Además, apunta a Michael Olise como el galáctico deseado por el presidente: "Se enamoró de él cuando el Bayern jugó en el Bernabéu. Si Florentino va a por Olise, la gente cree que puede ficharlo de verdad".

Una campaña joven que tropieza en el momento clave

Roncero reconoce que Riquelme había logrado conectar con un mensaje renovador, pero considera que los anuncios fallidos de Haaland y Klopp pueden pasarle factura.

Para él, lo más grave es generar desconfianza: "Si en las dos cosas más importantes vendes una historia que no se cumple, la gente no se fía".

Las elecciones reactivan al Florentino más competitivo

El periodista sostiene que el proceso electoral ha obligado a Florentino a recuperar su versión más ambiciosa: "Si no hubiera elecciones, no sé si se habría hecho lo de Mourinho, Konaté, Dumfries o la posibilidad de Olise".

Aunque cree que el presidente recibirá cierto voto de castigo por la falta de relevo para Kroos y Modric, considera que su trayectoria, siete Champions, pesa más que cualquier crítica.