Tomás Roncero no aguanta más y pone fecha de caducidad a Xabi Alonso: "El City es una final para él y los tres tenores"

La victoria del Real Madrid en San Mamés fue un puro espejismo. Ayer, los de Xabi Alonso fueron incapaces de puntuar contra Celta de Vigo, que venía de perder contra el Espanyol, en el Santiago Bernabéu y sumaron su segunda derrota en competición liguera. El conjunto vigués desmontó al Real Madrid, que perdió las formas con el colegiado Quintero González en el tramo final del encuentro.

La situación empieza a ser más que alarmante y el trabajo del técnico donostiarra está en tela de juicio. En cuatro jornadas, el Madrid ha perdido el liderato, y ya se encuentra a cuatro puntos del líder: el FC Barcelona. La única parte positiva para los merengues es que aún queda mucha liga, pero los partidos van pasando y el juego del equipo no mejora.

La derrota del conjunto de Xabi Alonso está en el punto de mira, y desde el programa 'Carrusel Deportivo', presentado por Dani Garrido, analizaron la situación del equipo madrileño tras el pitido final de Quintero González.

Entrada a Borja de Carreras que no se pitó. / Chema Moya

Tomás Roncero, periodista del Diario AS, colaborador en la Cadena SER y en 'El Chiringuito', no se mordió la lengua para compartir su punto de vista al respecto.

Tras ser cuestionado por si el partido contra el Manchester City es una final para el entrenador de Tolosa, Roncero no tuvo dudas en compartir que "sí, es una final para Xabi Alonso y para la plantilla, porque los jugadores si no dan el do de pecho el miércoles van a quedar señalados".

"Hoy no olvidemos que los tres tenores la han pifiado", compartió en los micrófonos de la Cadena SER.

Uno de los aspectos que no entendió es la actitud de los jugadores sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu: "Para mí es inadmisible que hasta el minuto 65 el equipo haya estado relajado, en el spa, y cuando han visto todo perdido se han puesto a correr".

El cambio de chip con el primer tanto de Williot Swedberg es lo que les delata, según contó Roncero. Además, en X, antes conocido como Twitter, al final del partido únicamente comentó: "Mal". A pocos minutos, publicó otro tuit diciendo: "Y encima viene el City...".