Tomás Guasch y una solución mágica: "Al Madrid le falta el Mago Pop y defensas con dos rodillas"

"Al Madrid lo que le falta son futbolistas, violinistas y defensas con las 2 rodillas", empieza diciendo Tomás Guasch. La situación del vestuario de Álvaro Arbeloa sigue siendo una incertidumbre. La irregularidad es la tónica del día a día y el entorno del club se empieza a plantear si el equipo, realmente, dispone de una plantilla competitiva para pelear por las dos competiciones que quedan.

La victoria ante el Rayo Vallecano (2-1) no calmó las aguas, al contrario, despertó una inquietud y muchas dudas sobre los jugadores. El juego no convenció a la afición del Santiago Bernabéu, que le exige más a los jugadores para afrontar lo que queda de temporada y ya mirar de cara al próximo mercado.

Porque hay una parte de la afición blanca que pide fichajes. En defensa, el Madrid lleva años sufriendo plagas de lesiones, con las molestias habituales de Rüdiger y las dos lesiones de gravedad de Militao o Alaba. En los laterales, el Real Madrid juega sin un lateral derecho puro y en el centro del campo, la salida de Modric pedía un recambio natural, y este no llegó, a pesar de tener jugadores con un gran talento.

Para Tomás Guasch, la clave es reforzar la plantilla con "tres tíos por línea para elevar el nivel competitivo", aunque el mercado de invierno ya se ha cerrado y solo queda la Champions y la Liga para intentar ganarla.

¿Fichar o acudir a 'La Fábrica'?

Ante la alternativa de incorporar futbolistas experimentados procedentes del exterior, “con 28 años cumplidos”, Guasch ha querido subrayar el valor del talento formado en casa. El periodista ha defendido que jugadores de la cantera como “Casado, Bernal, Cubarsí o Gerard Martín”, como tiene el Barça, ofrecen un rendimiento superior al de otras opciones del mercado y se ha preguntado por qué no se les concede una mayor confianza.

Álvaro Arbeloa conversa con Eduardo Camavinga y Dean Huijsen durante el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / J. J. Guillén / EFE

La cantera aparece no solo como una solución deportiva, sino también como una declaración de principios. Apostar por futbolistas formados en el club implica identidad, conocimiento del escudo y una conexión más profunda con la exigencia competitiva, algo que, según Guasch, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Pensando ya en la eliminatoria contra el Benfica, el periodista no ha perdido su tono irónico y ha recurrido al sarcasmo para describir lo que necesitaría el equipo en un escenario de máxima dificultad: “El mago Pop y que haga desaparecer al portero del Benfica en cuanto el Madrid se le acerque”, dice. Una exigencia clara y sin matices que Guasch ha condensado en una frase contundente, cargada de dramatismo y urgencia: “Tíos de verdad, ¿eso o la cicuta?”, concluye.