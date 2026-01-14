Dos títulos menos y un entrenador triturado... en solo cuatro días

Dos títulos menos y un entrenador por el camino: ese es el resumen del Real Madrid de los últimos días. Desde que el árbitro pitó el final de la Supercopa de España, todo ha sido un cúmulo de despropósitos en la Casa Blanca, desde la destitución de Alonso a la eliminación copera ante el Albacete, uno de los equipos que peor está rindiendo en Segunda división.

Tras caer ante el Barça en Jeddah (3-2), el Madrid volvió a pincar, también por 3-2, pero ante el Albacete, un equipo de un nivel muy inferior que logró dar la machada.

"Florentino ya no es lo que era, comete muchos errores". El análisis que ofreció el periodista Alfredo Relaño en Cope, compartido por muchos madridistas, responde a la actualidad del Real Madrid.

El Madrid, club con un gen ganador indiscutible, ya no podrá aspirar al triplete esta temporada. Quedar fuera de la Copa puede ser más o menos traumático, pero lo cierto es que el Madrid ha perdido dos títulos en menos de una semana; los dos menos importantes, pero igualmente, el Madrid ha dejado pasar dos trenes que no suele dejar pasar.

"En el Madrid, perder nunca puede ser un alivio", dijo Arbeloa en rueda de prensa tras el partido.

Tras el partido, tocó echar la vista atrás: el análisis no se sostiene por ningún sitio, y es probable que en el primer partido en Chamartín tras la debacle, el público se gire hacia los jugadores.

El Madrid, como recordó Pedro Martín tras el partido, ya ha sufrido doce eliminaciones en Copa ante rivales de inferior categoría:

1930-31 Betis

1931-32 Deportivo

1970-71 Deportivo

1975-76 Tenerife

1997-98 Alavés

2000-01 Toledo

2004-05 Valladolid

2008-09 Real Unión

2009-10 Alcorcón

2015-16 Cádiz

2020-21 Alcoyano

2025-26 Albacete