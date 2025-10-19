Tirón de oreja de Xabi Alonso por la última jugada: "No debíamos conceder esa ocasión"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, destacó el papel del brasileño Vinícius saliendo desde el banquillo ante el Getafe, aseguró que tuvo "un gran impacto" en el partido, al provocar la expulsión de Nyom y desequilibrar en una "victoria muy importante".

"Vinícius ha tenido un gran impacto. Habíamos hablado por la mañana que podía ser igual de importante de inicio como saliendo para cambiar el partido y así ha sido por el desequilibrio que ha generado, las tarjetas que ha provocado que nos han dado la ventaja. Todos son importantes en el rol que tienen. Es una victoria muy importante", dijo en rueda de prensa en el Coliseum.

También valoró positivamente el técnico madridista la entrada de Arda Güler, suplente en Getafe, y una parada decisiva de Thibaut Courtois en el tiempo añadido ante nueve jugadores.

"Arda también ha tenido buen impacto. El gol lo hemos encontrado entre líneas donde se encuentra bien con Kylian. Era fundamental porque costaba encontrar ocasiones y coger ritmo. Era complicado. Thibaut ha sido fundamental. No debíamos conceder esa ocasión tal como estaba el partido, pero ha hecho su trabajo y nos llevamos los tres puntos", manifestó.

Lamentó Xabi Alonso las ocasiones perdonadas por su equipo en el primer acto, que habrían abierto un partido de mucho trabajo. "Me ha gustado mucho en la primera parte el desequilibrio que generamos en banda izquierda pero en el último tercio nos faltó un poco más. En este campo el segundo balón tienes que ajustar muy bien, lo hemos encontrado muy bien. Sólo nos generaron ocasión en algún balón parado y el partido ha sido muy completo", dijo.

"Era un partido muy exigente. El Getafe nunca es fácil. Hay que saber competir y el equipo ha dado la cara, ha sabido trabajar y pudimos marcar en la primera parte. Hemos disfrutado estando concentrados sin que el partido fuese bonito. Afrontamos la semana con muy buena energía", agregó.

El técnico madridista restó importancia a la dolencia muscular de David Alaba, que hizo que fuese sustituido en el descanso. "Se le estaba poniendo duro el gemelo y no queríamos correr riesgos. Mañana le valoraremos más", explicó.

Y descartó que su equipo tenga dependencia de Mbappé, autor de su décimo tanto en nueve jornadas de LaLiga. "No lo diría así, estamos muy contentos de cómo está Kylian, está siendo decisivo con sus goles y participación. El resto también le ayuda y necesitamos a todos. Los goles dan puntos pero hay muchas cosas por detrás", sentenció.