Tiago Freitas: “Endrick volverá al Madrid a final de temporada”

El ‘efecto Endrick’ ha impactado al fútbol francés desde que se sumó al Olympique de Lyon a principios de año. Cedido por el Real Madrid, donde no le dieron oportunidades, el delantero brasileño fue elegido el mejor jugador de la Ligue-1 del mes de enero para impulsar a su nuevo equipo, en el que “no tuvo ningún problema de adaptación”.

Su agente Tiago Freitas ensalza el rendimiento de su pupilo en su aventura francesa y no oivida el impacto que también tuvo cuando llegó al Madrid. “Marcó en su primer partido en la Champions, en su primer partido en Liga y en su primer partido en Copa”, dice, en declaraciones a ‘Win Win’, para refrescar la memoria del madridismo en los primeros pasos del delantero con la camiseta blanca.

Los mejores del mundo

“Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos”, justificó el intermediario aludiendo a la presencia de Mbappé o sus compatriotas Vinícius y Rodrygo: “Endrick no hizo la pretemporada, no fue al Mundial de Clubes y estuvo varios meses fuera. En un club como el Madrid, eso te penaliza mucho”.

Freitas afirma que “la cesión de Endrick al Lyon fue consensuada tanto con Carlo Ancelotti como con Xabi Alonso, que le aconsejaron buscar continuidad. La cesión al Olympique Lyon responde a esa idea: jugar, competir y ganar peso lejos del Bernabéu, sin dramatismos ni lecturas negativas”. Y eso es lo que está haciendo para recuperar la sonrisa y mostrar de lo que es capaz.

Sin opción de compra

“La decisión de su futuro ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada”, subrayó rotundamente, descartando que siga en Lyon, que no tiene opción de compra y con el que el club blanco llegó a un acuerdo de préstamos hasta final de temporada: “Es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid”.

Freitas sabe que cuando vuelva a la disciplina madridista, Endrick se encontrará con las mismas dificultades para jugar que cuando se fue. “No puedo predecir el futuro. Endrick piensa solo en el próximo partido, siempre el próximo partido”, zanjó eludiendo responder a suposiciones.