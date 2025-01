Thomas Letsch disfrutó el 0-4 del Barça en el Bernabéu

Thomas Letsch, entrenador del RB Salzburg, atendió a la prensa antes de medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En pocas semanas habrá estado un par de veces en el estadio blanco, aunque en esta ocasión será diferente porque se sentará en el banquillo visitante. La anterior fue en el clásico, que disfrutó desde la grada y, seguramente, ya para espiar a los de Ancelotti: "Estuve aquí en el Clásico y es impresionante el, ambiente, lo que se siente con el himno. No nos podemos quedar paralizados por el ambiente si queremos hacer algo positivo".

Quien no se quedó paralizado, como tantas otras veces, fue el Barça de Hansi Flick, que ganó 0-4 y demostró una vez más que en este tipo de partido quien se paraliza es el Real Madrid. Lo hecho por los blaugrana debería servir a Letsch para preparar el partido. Se verá este miércoles. Mientras, en la previa, el técnico siguió elogiando todo lo que huele a blanco.

"Sabemos el papel de cada uno. El Madrid es el campeón. Es una oportunidad es jugar contra un equipo de un gran potencia. Claro que no somos favoritos", aunque también tiene claro que "hemos mejorado". El entrenador alemán prefiere no fijarse en "individualidades" cuando habla de Mbappé y Vinicius: "Son excelentes los dos, pero no son solo ellos. Hay que hacer frente a un equipo que es de los mejores del mundo".

Ancelotti desmintió que haya decidido irse del Madrid / Efe

Elogios a Ancelotti

En ese sentido, cree que una de las claves es "evitar perdidas innecesarias, evitar sus transiciones y su velocidad. Necesitan muy poco para marcar". Además, se deshizo en elogios hacia Ancelotti: "Es un honor jugar contra él, de los mejores entrenadores del mundo. Ahí está su trabajo". Por eso considera que "es un partido especial en mi carrera. Sentimos presión de jugar aquí, pero una tensión positiva".