Thierry Henry: "En el Madrid se pensaban que eran los reyes de las remontadas"

Thierry Henry analizó la eliminación del Madrid en la Champions e indicó que el Bayern fue, al final, justo merecedor de estar en las semifinales. El exjugador alabó la valentía de los blancos, pero reconoció que les falta más fútbol en este proyecto: "El Madrid pensaba que eran los reyes indiscutibles de la remontada, pero esta noche el Bayern les dio un brutal sabor de su propia medicina”, señaló en la 'CBS'.

El francés cree que el Bayern supo aprovechar muy bien su momento en el partido tras la expulsión de Camavinga: "Qué partido. Ves al Madrid destruyéndolos por completo en la primera mitad con Güler y Mbappé, y todos los que están en casa piensan que la remontada ya está completa. Luego el Bayern sale en la segunda mitad, aprovecha la superioridad numérica y convierte el campo en una lavadora. Los asfixiaron por completo. ¿Y ese remate de Michael Olise en el tiempo añadido para poner el último gol para el Bayern y enterrar definitivamente la eliminatoria. Qué gol. Mostrar ese nivel de compostura contra el Real Madrid en el minuto 94 es especial. Se trata de un futbolista especial".

Para Henry, la expulsión de Camavinga fue la clave del encuentro y cree que el futbolista del Madrid dio motivos para que le echaran a pesar de las quejas de los aficionados blancos: "Los aficionados del Madrid van a inundar las redes llorando por el árbitro. Dirán que la segunda amarilla a Camavinga fue una vergüenza, que fue demasiado blanda para un cuarto de final de la Champions League, y que los oficiales estaban sesgados en su contra. Pero hay que entenderlo: cuando estás jugando de visitante en el Allianz Arena, no le das al árbitro ni una sola razón para tomar una decisión. Tienes que ser más listo que eso", sentenció.