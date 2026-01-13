Thierry Henry, crítico con el cese de Xabi Alonso: "Me parece ridículo. En el Madrid hay que dejar llevar el timón a los jugadores"

Thierry Henry fue muy claro sobre el cese fulminante de Xabi Alonso y comentó que no se le ha dejado trabajar en el Real Madrid, algo que ha impedido que tuviera éxito como en su etapa en el Bayer Leverkusen: "Siempre me parece ridículo que un entrenador pueda tener problemas después de estar seis meses en un trabajo. Pero ya sabes, en un club del nivel del Real Madrid o el Barça..puedes despertarte y escuchar algunas malas noticias, porque las cosas podrían cambiar y acaban cambiando. Me parece absurdo", comentó en la 'CBS'.

Para Henry, la clave es que en el Madrid mandan mucho los jugadores y el perfil de entrenador no era el adecuado para la forma de actuar de este club: "No creo que deban cuestionar al entrenador. Si tienes un entrenador en el puesto, intentas ver qué puede hacer. Para algunos, está entrenando demasiado y no gestionando lo suficiente. Personalmente no estoy de acuerdo, pero es así. Lo siento por Alonso porque se ve lo que hizo con el Leverkusen cuando pudo entrenar a un equipo que iba a escuchar lo que él iba a hacer".

De hecho, Henry comparó a Barça y Madrid y dejó claro que la filosofía es diferente por lo que los resultados funcionan mejor en los últimos años para los blaugrana: "Hay chicos que simplemente dejarán que los jugadores sean jugadores. En el Barcelona, se forman entrenadores. Tienen un estilo de juego que deben respetar, y se respeta en el seno del club. En el Madrid, el enfoque es diferente. Son noventa por ciento jugadores, diez por ciento entrenador. Hay que dejarles llevar el timón. A veces, el ego entra en acción y las cosas se complican".

Henry explicó que en el Madrid hay detalles que pueden enturbiar el vestuario y que un entrenador debe saber pasar como cuando alguien llega tarde o tiene un mal gesto en un momento determinado. Se debe tener mucha mano derecha porque hay muchas estrellas que han llegado a base de una inversión muy grande y eso marca claramente el proyecto y el poder que acaban teniendo los futbolistas, algo que en el Barça no pasa porque muchos de ellos son canteranos.