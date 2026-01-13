REAL MADRID
Thierry Henry, crítico con el cese de Xabi Alonso: "Me parece ridículo. En el Madrid hay que dejar llevar el timón a los jugadores"
El exjugador tiene claro que no le han dejado trabajar como en el Bayer Leverkusen y, por eso, se lo cargan
Thierry Henry fue muy claro sobre el cese fulminante de Xabi Alonso y comentó que no se le ha dejado trabajar en el Real Madrid, algo que ha impedido que tuviera éxito como en su etapa en el Bayer Leverkusen: "Siempre me parece ridículo que un entrenador pueda tener problemas después de estar seis meses en un trabajo. Pero ya sabes, en un club del nivel del Real Madrid o el Barça..puedes despertarte y escuchar algunas malas noticias, porque las cosas podrían cambiar y acaban cambiando. Me parece absurdo", comentó en la 'CBS'.
Para Henry, la clave es que en el Madrid mandan mucho los jugadores y el perfil de entrenador no era el adecuado para la forma de actuar de este club: "No creo que deban cuestionar al entrenador. Si tienes un entrenador en el puesto, intentas ver qué puede hacer. Para algunos, está entrenando demasiado y no gestionando lo suficiente. Personalmente no estoy de acuerdo, pero es así. Lo siento por Alonso porque se ve lo que hizo con el Leverkusen cuando pudo entrenar a un equipo que iba a escuchar lo que él iba a hacer".
De hecho, Henry comparó a Barça y Madrid y dejó claro que la filosofía es diferente por lo que los resultados funcionan mejor en los últimos años para los blaugrana: "Hay chicos que simplemente dejarán que los jugadores sean jugadores. En el Barcelona, se forman entrenadores. Tienen un estilo de juego que deben respetar, y se respeta en el seno del club. En el Madrid, el enfoque es diferente. Son noventa por ciento jugadores, diez por ciento entrenador. Hay que dejarles llevar el timón. A veces, el ego entra en acción y las cosas se complican".
Henry explicó que en el Madrid hay detalles que pueden enturbiar el vestuario y que un entrenador debe saber pasar como cuando alguien llega tarde o tiene un mal gesto en un momento determinado. Se debe tener mucha mano derecha porque hay muchas estrellas que han llegado a base de una inversión muy grande y eso marca claramente el proyecto y el poder que acaban teniendo los futbolistas, algo que en el Barça no pasa porque muchos de ellos son canteranos.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble
- Mbappé pidió a sus compañeros que no hicieran pasillo de campeón al Barça
- El gesto de Cubarsí que indigna al madridismo
- Maldini, perplejo con el cese de Xabi Alonso: 'Me sorprende, pero...