Thierry Henry avisa a Vinicius: "A mi en el Barça también me pitaron"

Thierry Henry habló sobre la difícil situación del Real Madrid y de Vinicius, un jugador al que volvieron a pitar en el duelo ante el Mónaco hasta que comenzó a rendir sobre el terreno de juego. Para Henry, el brasileño debería asumir dónde está ya que él también vivió alguna situación similar y lo considera normal: "¿Que abuchean a jugadores en el Madrid? A mi eso también me pasó en el Barça porque son clubs especiales en los que se debe rendir", comentó a la 'CBS'.

Henry destacó que los futbolistas no pueden vivir de su pasado sino que la exigencia siempre es muy alta en equipos diseñados para ganarlo todo: "En clubs como este te juzgan por lo que no haces y no por lo que haces. Juegas en el Barça o el Madrid y la afición te lo hace saber cuando no está contenta. No importa lo que hayas ganado anteriormente sino lo que estás haciendo en el presente porque todo pasa muy rápido".

El exjugador se mostró muy crítico hace unos días con la destitución de Xabi Alonso y culpó a los futbolistas y al club de una situación que considera "impresentable". "Es increíble que alguien pueda dudar del trabajo de un entrenador por un periodo de seis meses. Eso no debería suceder nunca", aseguró.

El exjugador comentó el duelo entre el Madrid y el Mónaco en el que dejó clara la superioridad de los blancos ante un equipo monegasco con muchas bajas, muy poca ambición y demasiados desajustes defensivos. Para Henry, los espacios que dejaron los jugadores del Mónaco y las pérdidas en zonas peligrosas facilitaron muchísimo el trabajo al Madrid y contribuyeron a una goleada balsámica de los blancos que seguro que dará confianza a los jugadores y puede significar un punto de inflexión.