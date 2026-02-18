Thierry Henry alza la voz: “No me gusta el Real Madrid, pero esta noche soy madridista"

Este martes, en el Estádio Da Luz (Lisboa), se vivió un momento de máxima tensión durante el duelo entre el Benfica y el Real Madrid. El foco del incidente estuvo en Vinícius Júnior, protagonista dentro y fuera del campo tras anotar un auténtico golazo que cambió el rumbo del partido.

Corría el minuto 50 cuando el extremo brasileño firmó una gran acción individual y celebró el tanto con intensidad ante la grada local. El colegiado François Letexier decidió amonestarlo con tarjeta amarilla al considerar que había provocado a la afición del Benfica durante la celebración.

Al regresar a su campo para que se reanudara el encuentro, Vinícius se cruzó con el futbolista del Benfica Gianluca Prestianni. En ese breve cruce, el brasileño le dedicó unas palabras que provocaron una reacción inmediata del jugador argentino. Según las imágenes, Prestianni se tapó la boca con la camiseta mientras respondía a Vinícius. El extremo del Real Madrid aseguró posteriormente que el futbolista rival le llamó “mono”, una acusación muy grave y racista. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas claras y concluyentes que confirmen lo sucedido.

El Real Madrid, indignado

El incidente elevó la tensión tanto en el terreno de juego como en las gradas. La indignación se apoderó del madridismo y el ambiente se caldeó aún más tras el pitido final, con momentos de nerviosismo e incluso una tangana en la zona de vestuarios. Tras el partido, una de las voces más contundentes fue la de Thierry Henry, que se pronunció en el programa CBS Sports Golazo. El exfutbolista francés se mostró comprensivo con la situación vivida por Vinícius y destacó la dificultad de demostrar este tipo de episodios.

“Me identifico con lo que está pasando Vinícius Jr. A veces te sientes solo porque será tu palabra contra la suya”, afirmó Henry, subrayando la complejidad de probar este tipo de comportamientos en pleno partido y bajo la presión del entorno.

El exjugador, que recordó su etapa en el Barcelona y reconoció que no simpatiza con el Real Madrid, sorprendió al asegurar que, tras lo ocurrido, “esta noche soy madridista”. Sus palabras reflejan la gravedad del asunto y reabren el debate sobre el racismo en el fútbol europeo.

Prestianni y el Benfica, se defienden

Por parte de Prestianni, respondió a las acusaciones a través de una historia de Instagram i un tuit en X. El Benfica, por su parte, publicó un video defendiendo al jugador: "Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a Vinicius junior, ¿por que no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera (camiseta) cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más", reaccionó el jugador del Benfica en X.

José Mourinho habló con el brasileño y logró convencerlo de regresar mientras el delantero comentaba presuntamente en imágenes captadas en Movistar +: "Me ha dicho mono", dejando una imagen cercana y tensa entre jugador y técnico.

La UEFA estudia tomar medidas para comprobar los hechos y esclarecer lo sucedido, con testimonios de jugadores y pruebas sonoras.