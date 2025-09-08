Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Thibaut Courtois invierte para resucitar una mítica discoteca en Bélgica

El guardameta del Real Madrid forma parte de un grupo de inversores que intentarán dar una nueva vida a la discoteca Versuz

Courtois, en un partido con el Madrid

EFE

BRUSELAS

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y de la selección de Bélgica, forma parte de un grupo de inversores que intentarán dar una nueva vida a la mítica discoteca Versuz de la localidad belga de Hasselt, según informó este lunes el diario local 'Het Belang van Limburg'.

Por la sala, ubicada cerca del municipio de Bree donde nació el deportista en 1992, han pasado en las últimas décadas artistas como David Guetta, Tiësto o Martin Solveig.

Pero Versuz cerró sus puertas el pasado mes de mayo, con el objetivo de reconvertirse en un moderno espacio dedicado a conciertos y eventos, según anunció entonces su fundador, Yves Smolders.

La nueva sala, según la información publicada por 'Het Belang van Limburg', estará equipada con las tecnologías más avanzadas en sonido, iluminación y comodidad para el público y tendrá un aforo de 4.000 personas, combinando el espacio de la antigua discoteca y el del Area V, situado justo al lado.

Smolders, quien en 2021 se encargó de organizar la fiesta en Cannes posterior a la boda del futbolista, ha recabado el interés de Courtois en el nuevo proyecto de ocio.

Ya en 2019, el portero se implicó empresarialmente en Artist Amplifier, un centro musical con sede igualmente en Hasselt, que cuenta con una escuela de DJ, un sello discográfico y una agencia de contratación artística.

