Thibaut Courtois busca consuelo tras la derrota ante el Barça en la final de Jeddah: "Ganar o perder la Supercopa no significa nada"

El que no se consuela es porque no quiere: la frase la aplicó casi a rajatabla el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Sin necesidad de conocer a fondo el refranero español, el portero belga del Real Madrid aseguró que al final de la temporada, ganar o perder la Supercopa "no significa nada".

"Hemos hecho un buen partido, sobre todo la segunda parte. Perder una final contra tu gran rival no es agradable. Hay que seguir. Creo que en la segunda parte merecimos ganar, los detalles han estado a nuestra contra hoy. Hemos demostrado que somos un equipo vivo y podríamos haber ganado perfectamente", dijo al micrófono de Ricardo Sierra tras el partido, y ya después de la ducha.

Courtois también admitió que el Madrid empezó demasiado atrás. "La primera parte hemos estado demasiado encerrados, no hemos jugado como podíamos, como hemos demostrado en la segunda parte. Hemos tenido ocasiones y no ha querido entrar. Son los detalles que definen el partido. Tuvimos ocasiones pero casi todas acabaron a las manos de Joan", su homólogo en la meta rival.

Cuestionado por Vinicius, que no completó el partido pese a ser uno de los mejores del Madrid, el belga aseguró que "confiamos plenamente en él. Es un gran jugador y sabemos que es capaz de hacer esto. Lo ha vuelto a demostrar. Su gol es un golazo. Todo el partido ha sido una pesadila para ellos y quizás no lo hemos aprovechado. Ha hecho un gran partido y ojalá podamos sacar las cosas positivas. Enero es un mes importante".

A la hora de valorar las consecuencias de la final, Courtois fue sincero y contundente.

"No significa nada. No cambia nada. Tenemos que seguir peleando y con la actitud que hemos tenido hoy, tenemos que demostrarlo en Liga y Champions ahora". También recordó el belga que en las temporadas anteriores, la Supercopa la había ganado el equipo que no había ganado la Liga el curso anterior, aunque el año pasado, el torneo de Arabia sirvió de trampolín para el Barça: tras ganar la Supercopa, los de Flick fueron campeones también de Copa y de Liga.