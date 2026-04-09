Thiago Pitarch siente el vértigo del Madrid

La vida de Thiago Pitarch ha cambiado radicalmente en un mes. El canterano del Real Madrid ha pasado de ser un jugador de Primera RFEF a ser titular contra el Bayern en el ‘clásico de Europa’. Es el mejor ejemplo de la realidad que vive un conjunto blanco al que la falta de un mediocentro organizador ha llevado a buscar soluciones de emergencia en lugares impensados, según la cronología reciente del club.

Otro desliz contra el City

Ahora bien, que Thiago Pitarch haya dado un paso adelante en un momento crítico de la temporada no le libra de la lógica inexperiencia que le persigue. A esto hay que sumarle sus internacionalidades con las divisiones inferiores de España y los cantos de sirena de Marruecos.

La parada 'milagrosa' de Courtois en la ida de Champions contra el City tras un error de Pitarch. / SPORT

En lo que va de curso acumula más partidos en Primera RFEF que en el fútbol profesional, una categoría que se ha ganado a base de correr más que el resto. Una evidencia en un equipo que, pese a ganar oficio con Arbeloa, sigue por debajo de sus rivales en un apartado vital.

Thiago Pitarch se ha asentado en la inusual base de la jugada de un Madrid al que le cuesta un mundo ser propositivo. Esto, por obligación, le genera problemas en cada partido. Contra el City, en la ida, con el marcador 3-0 tras el triplete de Valverde, el mediocentro perdió un balón ante O’Reilly que pudo cambiar la eliminatoria. Una intervención instintiva de Courtois camufló el fallo del canterano.

Se produjo una situación similar contra el Bayern. Fue en el minuto 27, con el partido todavía 0-0. Lunin le cedió un balón comprometido al centrocampista, que trató de devolvérselo al verse rodeado por tres rivales. Gnabry cazó el balón, pero el ucraniano reaccionó para despejar a córner. El público no se lo tuvo en cuenta al ‘45’ del Madrid y, cuando fue sustituido en el 63 por Bellingham, recibió una ovación.

“Jugadores que pidan el balón”

Thiago Pitarch es víctima de un sistema donde, como bien diagnosticó Arbeloa, faltan “jugadores que pidan el balón”. Esto obliga al poseedor a pensar rápido. El que mejor actúa con el tiempo encima es Güler, al que también terminaría retirando el técnico blanco, quien ha depositado en uno de los jóvenes de ‘La Fábrica’ que él mismo modeló una responsabilidad extraordinaria.

A sus 18 años, Thiago Pitarch compagina su irrupción en la élite con los estudios de Bachillerato, una situación que en el Barça se ha convertido en una rutina poco excepcional. Arbeloa busca lo mismo en su complejo intento por evitar que el Madrid termine, por segundo año consecutivo, una temporada en blanco, un descrédito con el que no quieren cargar ni él ni las estrellas del equipo.

La baja de Tchouaméni, tras ver la amarilla contra el Bayern, acarrea una sanción que abre un dilema para Arbeloa. El técnico madridista deberá remodelar un centro del campo que será clave en la batalla del Allianz, donde errores como el de Thiago Pitarch pueden penalizar a un equipo obligado a remontar. Una necesidad que intentará aprovechar el conjunto de Kompany, fiel a sus ideas hasta las últimas consecuencias.