Thiago Pitarch lidera a España ante Finlandia y se cita con Países Bajos

La selección española de fútbol sub-19, liderada por el centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, sumó su segunda victoria en la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa tras golear a Finlandia (4-0) en una gran segunda parte, en un encuentro disputado en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Con los dobletes de Daniel Yáñez, del Real Madrid, y Hugo López, del Villarreal, que salió en la segunda parte, España mostró su superioridad ante el conjunto finlandés. Pitarch llevó el timón de la selección española. El madridista jugó 68 minutos. Se marchó con el choque sentenciado y fue sustituido por Andrés Antanón.

El combinado español suma seis puntos, los mismos que Países Bajos, su último rival el día 31 de marzo en esta fase, pero cuenta con mejor coeficiente goleador, por lo que el empate le valdrá para asegurar una plaza en el Europeo de País de Gales.

El equipo de Paco Gallardo llevó el peso del partido en la primera parte, pero Finlandia resistió el acoso español y logró mantener su portería a cero. El técnico movió el banquillo en el inicio de la segunda parte y sus cambios tuvieron un impacto inmediato, ya que apenas un minuto después de su entrada, Dani Yáñez, tras una acción individual, logró batir la meta finlandesa con un disparo cruzado.

El tanto del madridista desató a la selección de Gallardo, que apenas cinco minutos después volvió a marcar tras un potente disparo de Hugo López, otro de los jugadores que acababan de entrar en el terreno de juego.

El delantero murciano del Villarreal, en el minuto 73, también anotó el tercero con un espectacular golpeo con rosca ante el que no pudo responder el meta de Finlandia. Yañez, a tres minutos del final, redondeó la goleada con un nuevo gol, en esta ocasión al transformar un claro penalti.

España cerrará su participación ante Países Bajos el martes, a las 18:00 horas, de nuevo en el estadio Guillermo Amor de Benidorm. El equipo neerlandés también suma seis puntos tras superar el miércoles a Finlandia (3-0) y este sábado a Eslovenia en Alicante (2-1). El partido entre España y Países Bajos será la reedición de la última final de la categoría, en la que el conjunto neerlandés venció por 0-1.