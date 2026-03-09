Thiago, la Champions o UEFA Youth League

Thiago García Pitarch es aire fresco para el centro del campo del Real Madrid. Arbeloa ha apostado por él para reforzar la línea más débil del equipo, en la que tiene cuatro especialistas y uno de ellos, Ceballos, está lesionado. Ha sido titular en los dos últimos partidos de Liga cubriendo la baja de Camavinga, y su rendimiento ha superado las expectativas.

La UEFA Youth League

Arbeloa podría apostar de nuevo por el joven jugador de Fuenlabrada, 18 años, en el partido de este miércoles ante el City y dejar fuera a Camavinga, baja ante el Getafe y el Celta por problemas en una muela. El técnico apuntó al francés por su imprevista ausencia en Vigo, al caerse de la lista en el último momento. “Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir”, dijo el salmantino en clara referencia al galo.

Si Thiago juega un minuto contra el City, se cerrará la puerta para reforzar al Real Madrid Sub-19 en los cuartos de final de la UEFA Youth League. Los juveniles blancos se enfrentarán al Sporting de Portugal el próximo día 18 en Valdebebas. El ganador del partido se plantará en las semifinales del torneo y se medirá al vencedor de la eliminatoria entre el PSG y el Villarreal.

Poca presencia

Thiago solo ha jugado un partido de los ocho disputados por los Sub-19 blancos en la UEFA Youth League esta temporada. Fue en los dieciseisavos de final contra el Chelsea. Jugó los 90 minutos marcando el 1-0 que abría el marcador (5-2). Por el contrario, participó en los dos partidos de la eliminatoria del primer equipo ante el Benfica: salió en el 89' en la ida jugada en Da Luz (0-1), y repitió en la vuelta otros siete minutos (2-1).

El jugador del Castilla tiene contrato con los blancos hasta 2027, club al que llegó en la temporada 23-24 tras pasar por las canteras del Atlético de Madrid, Getafe y Leganés. En las tres temporadas que lleva ha ido creciendo con Arbeloa como entrenador, que ahora intenta aprovechar sus condiciones en la primera plantilla. Es diestro, aunque maneja bien la izquierda, habilidoso en espacios cortos y buen pasador.