Thiago, baja en un Liverpool que se descose para recibir al Madrid

A una semana del partido de ida de la Champions, Thiago, Luis Díaz, Konaté y Arthur están lesionados y Van Dijk, Diogo Jota y Firmino son duda Lo contrario que los blancos, que recuperan efectivos con Benzema, Carvajal, Militao y Tchouameni y a la espera de Courtois, Mendy y Lucas Vázquez

A una semana del partido de ida de los octavos de final de la Champions League, entre el Liverpool y el Real Madrid, que se jugará en Anfield, el equipo inglés se descose en lesiones mientras que el español recupera efectivos después de llegar a tener hasta ocho bajas en la semifinal del Mundialito de Clubes ante el Al Alhy. El último lesionado en las filas de Klopp es Thiago, que estará un mes de baja por problemas en la cadera. A esto se suma el bache por el que atraviesan los ‘reds’, décimos en la Premier a 10 puntos de la Europa League y a 12 de la Champions.

El exbarcelonista no es la única baja importante en el Liverpool, que no podrá contar con d Luis Díaz, Konaté y Arthur. El central francés sufrió una lesión en los isquiotibiales el último día de enero y se perderá el partido de ida, aunque esperan tenerlo para el de vuelta que se jugará en el Bernabéu. El atacante colombiano se resintió de unos problemas en la rodilla a mediados de diciembre y no se espera que vuelva hasta marzo. Tampoco Arthur, que pasó por el quirófano a mediados de octubre, y cuando estaba a punto de volver tuvo una recaída.

TRES DUDAS DE PESO

Además, Klopp está pendiente de recuperar a Van Dijk, Diogo Jota y Roberto Firmino. El central neerlandés sufrió una lesión en el tendón de la corva a principios de enero y de llegar al partido lo haría muy justo de forma. El delantero portugués sufrió una grave lesión en el sóleo y no acaba de volver, aunque es duda ante los blancos. Por último, el atacante brasileño tampoco se acaba de recuperar plenamente de una lesión en los isquiotibiales y como sus dos compañeros, es duda para enfrentarse a los blancos.

En el Madrid también han pasado sus apuros por las lesiones. Tocó techó ante el Al Alhy en la semifinal del Mundialito de Clubes, que afronto con ocho bajas. Las más livianas fueron la de Asensio, con pequeños problemas musculares, y Carvajal, salido de una lesión pero que tenía fiebre en vísperas del partido. Ambos se recuperaron para la final. También volvieron Benzema y Militao, que también superaron sus lesiones y ya están completamente recuperados. Siguen siendo baja Courtois, Mendy, Lucas Vázquez y Hazard. El italiano espera recuperar belga y es optimista con el francés. El canterano llegaría muy justo, mientras que el belga no cuenta para el técnico blanco por lo que su baja no trastoca sus planes.