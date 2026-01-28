“No fue The Special One, fue The Normal One"

'José Mário dos Santos Mourinho Félix' vivirá este miércoles una noche muy especial. Se enfrentará, bajo la tutela del Benfica, al que fue su equipo durante 3 temporadas: el Real Madrid. El entrenador luso ha tenido una larga trayectoria en los banquillos, pasando por prácticamente todas las ligas y equipos más contrastados, pero esta noche todo cambia. Mourinho se juega su continuidad en la Champions League, y lo hará frente a Álvaro Arbeloa, quien fue su jugador de la 2010/2011 hasta la 2012/2013.

Con más de dos décadas en los banquillos, ha conquistado 26 títulos oficiales, destacándose por su capacidad para ganar en contextos muy distintos. Su carrera está marcada por triunfos en cuatro grandes ligas europeas (Portugal, Inglaterra, Italia y España) lo que refuerza su reputación como un técnico adaptable, competitivo y obsesionado con el resultado.

Las dos UEFA Champions League obtenidas con el Porto en 2004 y el Inter de Milán en 2010, esta última como parte de un histórico triplete, són sus recuerdos más laureados. Además, Mourinho es el único entrenador que ha ganado las tres principales competiciones europeas: Champions League, Europa League (antes Copa de la UEFA) y Europa Conference League, demostrando su impacto constante en el fútbol continental a lo largo de distintas etapas y clubes.

Mourinho y Guardiola, saludándose / EFE

Sin embargo, tras su etapa en el Real Madrid, la carrera de 'Mou' se estancó, y fue acumulando destituciones hasta su conquista con la Roma en 2022 de la Conference League, un título muy especial para el club y el entrenador luso. Desde entonces, pese a seguir compitiendo al máximo nivel, no ha vuelto a levantar un trofeo con sus equipos posteriores Fenerbahçe (Turquía) y ahora Benfica, aunque es pronto.

The Special One, de 2004

Pero más allá de los números, Mourinho ha dejado una huella profunda por su fuerte personalidad, su enfoque táctico y su capacidad para motivar a sus equipos en los grandes escenarios, consolidándose como una figura clave en la historia del fútbol europeo. Lo llaman 'The Special one' por una frase que él mismo creó al llegar al Chelsea en 2004. En su primera rueda de prensa en Inglaterra, recién ganador de la Champions League con el Porto, dijo lo siguiente: 'Please don’t call me arrogant, but I’m European champion and I think I’m a special one', es decir, 'Por favor, no me llamen arrogante, soy el único campeón de Europa y por eso creo qeue soy especial'", decía.

Desde ese momento, el apodo se hizo mundialmente famoso. Reflejaba perfectamente su confianza extrema, su personalidad desafiante y la seguridad con la que aterrizó en la Premier League. Lejos de ser solo marketing, Mourinho respaldó esas palabras con hechos: ganó la Premier League en su primera temporada con el Chelsea, rompiendo varios récords.

Con el tiempo, “The Special One” se convirtió en una marca personal. Un entrenador carismático, polémico, ganador y diferente al resto, capaz de dominar la presión mediática tanto como los grandes partidos.

La opinión de la radio de Madrid

En Radio Marca, el periodista Raúl Varela no se guardó nada al analizar la comparecencia de José Mourinho en Da Luz. En La Tribu, el periodista dejó claro que la intervención del técnico portugués no estuvo a la altura de la expectación generada. Lo que prometía ser una aparición incendiaria terminó, según su visión, en un discurso plano y sin el colmillo que durante años definió al entrenador de Setúbal.

"El caso Negreira pasó sin mordiente y sin los famosos '¿por qué?', que marcaron una época en el Bernabéu. “Decepcionó Mourinho con el tema Negreira”, dice el presentador. “En definitiva no fue Mourinho, fue simplemente José. The Normal One”, concluía en Radio Marca, afirmando que el luso no se mojó en las preguntas.