The Athletic: Vinicius rechaza la primera oferta de renovación del Madrid

La renovación de Viniciur Jr con el Real Madrid puede ser el gran culebrón de los próximos meses. El extremo brasileño, que llegó en 2018 al conjunto blanco procedente del Flamengo, está vinculado a su actual club hasta junio de 2027, por lo que este verano entrará en los dos últimos años de su contrato.

Un momento delicado y que el equipo que dirige Florentino Pérez tendrá que gestionar con cuidado. Por lo pronto, tras un tiempo de espera, los primeros contactos ya han tenido lugar. Según informa The Athletic, a mitad del pasado enero hubo una reunión en Valdebebas a petición del club, en la que estuvieron miembros del Real Madrid y del entorno del jugador brasileño, así como un miembro de su familia.

Sin embargo, el mismo medio apunta que esa oferta inicial por parte del club, que incluía un aumento de salario, fue rechazada por el futbolista. Un pequeño revés que no impedirá que las negociaciones continúen en las próximas semanas.

Según The Athletic, Vinicius Jr y sus agentes están buscando un aumento de salario para reflejar de manera más precisa la posición del brasileño como uno de los mejores jugadores del mundo. Su salario actual es de 15 millones de euros netos, después de conseguir varios bonus, incluyendo el que logró tras ganar el premio The Best de la FIFA.

Por poner un ejemplo, su compañero de equipo, Kylian Mbappé, gana alrededor de 15 millones de euros netos, aunque esa cantidad no incluye algunos bonus, como el que obtuvo por firmar por el Real Madrid gratis el pasado verano, tras abandonar la disciplina del PSG.

El interés de Arabia Saudí

Estas negociaciones para la renovación del contrato de Vinicius se ven enmarcadas en medio de los rumores constantes sobre el ya conocido interés de Arabia Saudí por hacerse con los servicios del brasileño y convertirle en su nueva estrella.

Florentino y Vinicius, en Arabia Saudí / EFE

Desde la liga saudí están dispuestos a hacer todo lo posible para convencer a Vinicius, incluyendo una oferta que, según varios medios, estaría cifrada en 1.000 millones de euros, que se percibirían a lo largo de su estancia allí.

El gran obstáculo que tiene Arabia Saudí para ficharle es el propio Real Madrid, que por el momento se remite a su cláusula de rescisión (1.000 millones de euros). No obstante, la postura de Vinicius respecto a la oferta del equipo blanco y lo que ocurra en la negociación en las próximas semanas y meses puede cambiar por completo un caso al que todavía le quedan varios capítulos y muchas incógnitas por resolver.