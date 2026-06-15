Tevez revela su fichaje frustrado por el Real Madrid: “Tenía el contrato firmado”

El exdelantero argentino Carlos Tevez ha desvelado una de las operaciones más sorprendentes del mercado de fichajes de los últimos años. En 2009, su llegada al Real Madrid llegó a estar completamente cerrada, con el contrato firmado, antes de que la operación se rompiera por el cambio de presidencia en el club blanco, con la salida de Ramón Calderón y el regreso de Florentino Pérez.

El ahora entrenador, que desarrolló una carrera de élite en equipos como Manchester United, Manchester City o Juventus, ha explicado en una entrevista con ESPN que su fichaje por el conjunto madridista llegó a estar prácticamente sellado.

“Bienvenido a la Casa Blanca”

Tévez ha relatado que el acuerdo fue total con conversaciones directas con la cúpula del Real Madrid de aquel momento: “Estuve cerca, estuve cerca cuando pasé del United al City. Es increíble, la historia es increíble, es larguísima”, ha comenzado explicando el argentino.

El propio delantero ha asegurado que el contrato llegó a formalizarse: “El contrato lo teníamos firmado y lo tuvimos que guardar por un escribano. Hablé con el presidente y me dijo: ‘Bienvenido a la Casa Blanca’”, ha asegurado.

Tevez tirando un penalti contra el Real Madrid / Agencia EFE, AFP

La salida de Calderón dinamitó el acuerdo

Tévez situó el origen del acuerdo en una conversación nocturna con Ramón Calderón, entonces presidente del Real Madrid, y con Pedja Mijatovic, director deportivo en aquel momento: “Hablé con Calderón a las tres de la mañana. Habíamos terminado todo con Mijatovic”, ha explicado el argentino, detallando que la operación estaba cerrada y lista para hacerse oficial tras el final de la temporada.

Sin embargo, el cambio en la presidencia del club fue decisivo para que todo se rompiera. “Echan a la mierda a Calderón... fuera el contrato, fuera todos”, resumió el delantero sobre el desenlace.

Finalmente, Tévez acabó saliendo en el verano del 2009 del Manchester United rumbo al Manchester City, en uno de los movimientos más polémicos de la Premier League. Por su parte, el Real Madrid iniciaba una nueva etapa con el regreso de Florentino Pérez y la llegada de figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká o Benzema.