El test más madridista de Tebas

Jabier Tebas ha participado en un test sobre varios jugadores de LaLiga que le ha propuesto ESIC University, Centro Universitario líder en Marketing y Tecnología. La dinámica del juego, 'Tebas en el Fantasy', consiste en escoger una de las dos opciones que le plantean.

Lo más destacados de las respuestas es que el presidente de LaLiga escoge tres jugadores del Madrid, el equipo con mayor representación en las respuestas.

Una de las selecciones más polémicas es cuando apuesta por Bellingham ante que Pedri, uno de los futbolísticas más emblemáticos del fútbol español. Tebas se queda además con Mbappé por delante de Lewandowski y con Vinicius por delante de Raphinha, entre otros.

El presidente de LaLiga también apuesta por Griezmann antes que por Borja Iglesias. Un test donde el presidente de LaLiga se moja entre varios de los grandes protagonistas del cameponato.

Estas son las respuestas de Tebas :

Rodri o Lamine: Lamine.

Vinicius o Raphinha: Vinicius.

Griezmann o Borja Iglesias: Griezmann.

Lewandowski o Mbappé: Mbappé.

Oblak o Unai Simon: Unai.

Bellingham o Pedri: Bellingham.