Los terribles datos del Madrid en los últimos derbis

Primera gran prueba de fuego del Real Madrid de Xabi Alonso post Mundial de Clubes. Los blancos visitarán al Atlético de Madrid con un pleno de victorias en esta temporada; de hecho, en la capital ya hay quien ha apodado al tolosarra como el 'entrenador 007': 0 derrotas, 0 empates y 7 victorias.

El mote se refiere únicamente a los encuentros desde el inicio de la Liga, ya que en el Mundial de Clubes, los blancos (ya con Xabi Alonso en el banquillo) cayeron ante el Paris Saint-Germain y empataron contra el Al-Hilal.

Xabi Alonso, nombrado mejor entrenador del mes / LaLiga

Ahora, los merengues deberán visitar el Metropolitano para enfrentarse a un Atlético de Madrid que no ha arrancado nada bien la temporada, pero los colchoneros siempre compiten en los derbis. De hecho, los madridistas solo han ganado dos de sus últimas nueve visitas a su rival ciudadano.

Solo dos victorias en nueve partidos

Los datos son terribles para el Madrid. Los blancos se pasaron años sin perder un derbi madrileño, pero en los últimos años parecen incapaces de revertir la situación ante los de Simeone.

El argentino tiene tomada la medida ante los blancos, o al menos les compite siempre. Pero a pesar de eso, en los grandes momentos la moneda siempre ha caído del lado blanco, como en las dos finales de Champions o las últimas eliminatorias entre ellos en la máxima competición continental.

En las competiciones locales es donde los colchoneros consiguen sacar algo de ventaja, como en los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2023-24.

Lo evidente es que los derbis son tremendamente igualados, porque aunque los blancos solo han ganado dos, la mayoría de partidos han terminado igualados: cuatro empates, dos victorias blancas y tres colchoneras.

Courtois, en una imagen del último derbi / EFE

Si miramos solo las estadísticas en el Metropolitano, los datos son aún peores para el Madrid. Los madridistas solo han ganado una de sus últimas ocho visitas al templo rojiblanco: cuatro empates, tres derrotas y un empate.

Xabi Alonso ya silenció al Metropolitano

Esta será la primera vez que Xabi Alonso se siente en un banquillo en el derbi madrileño, pero no la primera vez que lo hará en el Metropolitano. El tolosarra visitó dos veces el feudo colchonero cuando entrenaba al Bayer Leverkusen, las dos en la primera fase de la Champions League.

La primera vez fue la mejor para los intereses del nuevo entrenador blanco. El equipo de la píldora y el Atleti se jugaban la clasificación a la Europa League en una fase de grupos nefasta para los de Simeone. Necesitaban ganar; el empate les valía a los alemanes. En el último minuto, el árbitro señaló penalti para el Atlético de Madrid.

El Leverkusen de Xabi Alonso eliminó al Atlético de la Champions / Agencias

La jugada fue un despropósito. Carrasco falló el penalti, Saúl envió al larguero el rechace y el belga evitó sin querer que el siguiente disparo de Reinildo entrase dentro de la portería. El Bayer se salvó y los rojiblancos quedaron eliminados.

La temporada pasada se volvieron a ver las caras y la victoria cayó de cara para los de Simeone por 2-1. Este sábado, nueva oportunidad para ver el cara a cara entre los dos entrenadores.