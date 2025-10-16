Terremoto a la vista: "Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça"

Sin lugar a dudas, es una de las imágenes de las últimas semanas. Joan Laporta y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la EFC (antigua ECA, Asociación de Clubes Europeos), juntos e incluso abrazándose, dejando atrás las diferencias del pasado y mostrando una actitud de reconciliación entre ambos.

En aquel encuentro en Roma de la semana pasada, con motivo de la conferencia de la EFC, se confirmó la cordialidad existente entre ambos. Al-Khelaïfi quiso recibir personalmente al presidente del Barça con un saludo lleno de efusividad e incluso bromeó con su homólogo en el conjunto azulgrana.

Joan Laporta fue recibido por Nasser al Khelaifi a su llegada a la reunión de la EFC, antigua ECA. / Carlos MONFORT

El acercamiento, que también ha llegado con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y la presencia de Laporta en el acto supone una declaración de intenciones que no ha pasado desapercibida. Una señal evidente de reintegrarse en la EFC que el presidente del Barça se encargó de confirmar tras regresar de Italia.

"Nos ha invitado Nasser, el presidente de la EFC. Aceptado gentilmente, hay muy buena relación. Con el FC Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, queremos que haya un acuerdo y que volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes. Viniendo aquí queremos generar buenas sintonías y que se pueda generar este acuerdo. Se están portando muy bien, nos están respetando mucho. Tenemos que hacer todo lo necesario para llegar a un acuerdo. El Barça está en esta línea, era nuestro rol el de tender puentes; tanto con Nasser como con Ceferin”, explicó el mandatario blaugrana.

Toda esta situación ha generado todavía más dudas en torno al proyecto de la Superliga, que atraviesa su momento más delicado, con el Madrid como único club abanderando la iniciativa.

Para muchos, este contexto es el caldo de cultivo para que se generen muchas más tensiones entre el Barça y el conjunto blanco. El primer ejemplo ha llegado rápido, con la denuncia del Madrid para intentar que el partido de Liga entre el Villarreal y el equipo de la Ciudad Condal no se dispute en Miami.

Durante la emisión de 'El Larguero', el periodista Manu Carreño valoró lo sucedido de forma contundente: "El Madrid ha puesto la denuncia para ese partido del Barça y no sé por qué me da que de ahora en adelante vamos a vivir un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça. Tengo la sensación de que algo ha cambiado después del abrazo entre Laporta y Al-Khelaïfi".

"Hasta ahora, ha habido varios frentes en los que digamos que el Real Madrid no ha puesto especial empeño en señalar al Barcelona... Y creo que a partir de ahora las relaciones entre ambos van a ser bastante más difíciles", añadió Carreño.

Las relaciones entre los dos conjuntos, que habían sido bastante positivas en la época más reciente, se encuentran ahora en un momento de tensión que podría traer consecuencias en la actitud de ambos en los próximos meses.