¡Terremoto Mourinho en el Real Madrid! El técnico se desmarca del anuncio de Florentino: "Es IA"

La guerra electoral por la presidencia del Real Madrid ha sumado un nuevo e inesperado capítulo. Apenas unas horas después de que la candidatura de Florentino Pérez anunciara por sorpresa el regreso de José Mourinho al banquillo blanco, el técnico portugués habría trasladado al Benfica una versión completamente distinta de los hechos.

La polémica comenzó este miércoles por la noche, cuando Florentino contraprogramó la esperada aparición de su rival electoral, Enrique Riquelme, en 'El Hormiguero'. Mientras Riquelme presentaba sus propuestas de campaña, la candidatura del actual presidente publicó en redes sociales un vídeo en el que aparecía Mourinho vestido con la camiseta del Real Madrid.

"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan...", decía el anuncio de Florentino en la grabación. "Sí", respondía Mourinho, en un vídeo confirmaba el retorno del portugués regresaría al Bernabéu si el actual presidente gana las elecciones del próximo domingo 7 de junio. La candidatura incluso modificó su eslogan de campaña, pasando de 'Mucha historia por hacer' a 'MOUcha historia por hacer'.

Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado. Según informa el diario portugués 'Record', Mourinho se puso en contacto con el Benfica para aclarar que él no grabó dicho vídeo y que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino habrían sido generadas mediante inteligencia artificial.

La reacción del técnico responde al enorme revuelo generado en Portugal por el anuncio del fichaje por los blancos pese a que la posibilidad estaba encima de la mesa desde hace semanas. No hay que olvidar que Mourinho sigue siendo el entrenador del Benfica y que la publicación del vídeo provocó un auténtico terremoto por los tempos entre los aficionados lisboetas.

Por ahora, ni la candidatura de Florentino ni el propio Mourinho han realizado nuevas declaraciones públicas para aclarar la situación. Lo que parecía un golpe electoral definitivo se ha convertido en una incógnita que amenaza con marcar las últimas horas de campaña antes de que los socios blancos acudan a las urnas el domingo.