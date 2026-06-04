Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique RiquelmeMourinho MadridElecciones Real MadridMercado de fichajesMarc MárquezGaribaSergio RamosEspaña - Irak horarioItalia - España horarioRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarClasificación Giro Italia FemeninoLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaCuadro Playoffs Liga EndesaNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxPadre HaalandNormas DGTParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

REAL MADRID

¡Terremoto Mourinho en el Real Madrid! El técnico se desmarca del anuncio de Florentino: "Es IA"

El técnico portugués asegura que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino Pérez fueron generadas con inteligencia artificial

Lo tenía todo planeado para que el anuncio de Riquelme pasara a un segundo plano. ¡Florentino anuncia el fichaje de Mourinho!

Lo tenía todo planeado para que el anuncio de Riquelme pasara a un segundo plano. ¡Florentino anuncia el fichaje de Mourinho!

X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor González

Víctor González

La guerra electoral por la presidencia del Real Madrid ha sumado un nuevo e inesperado capítulo. Apenas unas horas después de que la candidatura de Florentino Pérez anunciara por sorpresa el regreso de José Mourinho al banquillo blanco, el técnico portugués habría trasladado al Benfica una versión completamente distinta de los hechos.

La polémica comenzó este miércoles por la noche, cuando Florentino contraprogramó la esperada aparición de su rival electoral, Enrique Riquelme, en 'El Hormiguero'. Mientras Riquelme presentaba sus propuestas de campaña, la candidatura del actual presidente publicó en redes sociales un vídeo en el que aparecía Mourinho vestido con la camiseta del Real Madrid.

"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan...", decía el anuncio de Florentino en la grabación. "Sí", respondía Mourinho, en un vídeo confirmaba el retorno del portugués regresaría al Bernabéu si el actual presidente gana las elecciones del próximo domingo 7 de junio. La candidatura incluso modificó su eslogan de campaña, pasando de 'Mucha historia por hacer' a 'MOUcha historia por hacer'.

Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado. Según informa el diario portugués 'Record', Mourinho se puso en contacto con el Benfica para aclarar que él no grabó dicho vídeo y que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino habrían sido generadas mediante inteligencia artificial.

La reacción del técnico responde al enorme revuelo generado en Portugal por el anuncio del fichaje por los blancos pese a que la posibilidad estaba encima de la mesa desde hace semanas. No hay que olvidar que Mourinho sigue siendo el entrenador del Benfica y que la publicación del vídeo provocó un auténtico terremoto por los tempos entre los aficionados lisboetas.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, ni la candidatura de Florentino ni el propio Mourinho han realizado nuevas declaraciones públicas para aclarar la situación. Lo que parecía un golpe electoral definitivo se ha convertido en una incógnita que amenaza con marcar las últimas horas de campaña antes de que los socios blancos acudan a las urnas el domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL