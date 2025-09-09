Terremoto Mbappé: 36 goles en 2025

Mbappé se ha reencontrado consigo mismo. “Ya he digerido completamente mi fichaje por el Real Madrid”, ha reconocido después de unos primeros meses difíciles en los que le costó adaptarse. Costumbres nuevas y encontrar su sitio en un equipo en el que Vinícius jugaba en su posición. Sin embargo, con la llegada de 2025 cambió todo y empezó a ser el jugador explosivo y certero en ataque.

Lanzado

En nueve meses ha destapado su mejor fútbol para liderar el ataque blanco superando incluso a Vinícius, que se pierde en otros frentes que desinflan su potencial. El francés se ha convertido en la referencia ofensiva del Real Madrid.

Mbappé, líder ofensivo del Real Madrid / Efe

Se ha convertido en un terremoto para las defensas rivales por su velocidad, sus regates y sus goles. Ahora, con Xabi Alonso tiene otra reválida, asegura que "Kylian es clave" para que jueguen "en equipo" y que tiene que "ayudar en defensa". El tolosarra le sube la apuesta.

De momento ha encontrado su mejor versión en lo que llevamos de 2025, en los que ha marcado con el Real Madrid 33 goles en 31 partidos de titular, a los que suma otros cinco saliendo desde el banquillo. En total, 36 disputados.

Mbappé, con la selección francesa / CLEMENS BILAN / EFE

Se ha perdido siete de los 45 que ha jugado su equipo en este año natural: uno de descanso, otro de sanción y cinco por lesión. Además, suma otros tres goles con Francia en cinco partidos, lo que elevan a 36 en 38 partidos. Un gol que supone igualar el récord de Henry en la tricolor con 51.

Trofeos

Sus rachas goleadoras también han mantenido en pie a un Madrid que hacía aguas con un Ancelotti incapaz de taponar las vías de entrada. La última fue de siete partidos consecutivos marcando en la Liga, cortada contra el Mallorca en la tercera jornada en el que le anularon dos goles, uno de ellos cuestionado por el propio jugador con mensajes en las redes sociales por lo ajustado de la decisión.

Mbappé comparte liderato en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga / Associated Press/LaPresse

Su recuperación se vio premiada con el Pichichi en su primera temporada en LaLiga y la Bota de Oro, trofeo que nunca había ganado en su etapa en el PSG. Reconoce que le gustaría ganar el Balón de Oro, trofeo que se le resiste: “Por supuesto.

Está en la cabeza de todo el mundo. Pero pasa por hacer una buena temporada colectiva. Si yo gano trofeos y hago una buena temporada, quiero ganarlo también. Ahora, haré todo lo posible por ayudar al equipo y ganar trofeos”.