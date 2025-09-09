REAL MADRID
Terremoto Mbappé: 36 goles en 2025
El delantero del Madrid lleva casi un gol por partido saliendo de titular, 36 dianas en 38 encuentros, aunque suma otros cinco partiendo desde el banquillo
Mbappé se ha reencontrado consigo mismo. “Ya he digerido completamente mi fichaje por el Real Madrid”, ha reconocido después de unos primeros meses difíciles en los que le costó adaptarse. Costumbres nuevas y encontrar su sitio en un equipo en el que Vinícius jugaba en su posición. Sin embargo, con la llegada de 2025 cambió todo y empezó a ser el jugador explosivo y certero en ataque.
Lanzado
En nueve meses ha destapado su mejor fútbol para liderar el ataque blanco superando incluso a Vinícius, que se pierde en otros frentes que desinflan su potencial. El francés se ha convertido en la referencia ofensiva del Real Madrid.
Se ha convertido en un terremoto para las defensas rivales por su velocidad, sus regates y sus goles. Ahora, con Xabi Alonso tiene otra reválida, asegura que "Kylian es clave" para que jueguen "en equipo" y que tiene que "ayudar en defensa". El tolosarra le sube la apuesta.
De momento ha encontrado su mejor versión en lo que llevamos de 2025, en los que ha marcado con el Real Madrid 33 goles en 31 partidos de titular, a los que suma otros cinco saliendo desde el banquillo. En total, 36 disputados.
Se ha perdido siete de los 45 que ha jugado su equipo en este año natural: uno de descanso, otro de sanción y cinco por lesión. Además, suma otros tres goles con Francia en cinco partidos, lo que elevan a 36 en 38 partidos. Un gol que supone igualar el récord de Henry en la tricolor con 51.
Trofeos
Sus rachas goleadoras también han mantenido en pie a un Madrid que hacía aguas con un Ancelotti incapaz de taponar las vías de entrada. La última fue de siete partidos consecutivos marcando en la Liga, cortada contra el Mallorca en la tercera jornada en el que le anularon dos goles, uno de ellos cuestionado por el propio jugador con mensajes en las redes sociales por lo ajustado de la decisión.
Su recuperación se vio premiada con el Pichichi en su primera temporada en LaLiga y la Bota de Oro, trofeo que nunca había ganado en su etapa en el PSG. Reconoce que le gustaría ganar el Balón de Oro, trofeo que se le resiste: “Por supuesto.
Está en la cabeza de todo el mundo. Pero pasa por hacer una buena temporada colectiva. Si yo gano trofeos y hago una buena temporada, quiero ganarlo también. Ahora, haré todo lo posible por ayudar al equipo y ganar trofeos”.
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong
- Gavi evita el quirófano
- Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
- Lección de vida: cuando robar un regalo deportivo a un niño acaba por arruinar tu reputación
- Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha
- La desaparición de Asencio: de titular indiscutible a cuarto central