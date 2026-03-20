Terremoto con Bellingham

El madridismo se ha llevado otra sorpresa incómoda este viernes. Después de conocer un día antes que Kylian Mbappé iba convocado con la selección de Francia justo tras haberse recuperado de su lesión, Thomas Tuchel ha hecho oficial su lista de convocados con Inglaterra incluyendo a Jude Bellingham.

El centrocampista se lesionó el pasado 1 de febrero ante el Rayo Vallecano y desde entonces no ha jugado con el Madrid. Su caso es todavía más llamativo que el de su compañero en el ataque madridista, ya que Bellingham todavía no ha completado su recuperación y su presencia en el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid ni siquiera está asegurada.

Mbappé y Bellingham, en un partido con el Madrid / Siu Wu / EFE

De esta forma, el regreso del inglés podría producirse con el combinado nacional y no con su club. El Real Madrid no podrá controlar la gestión de minutos ni los riesgos de una posible recaída durante este parón, un hecho que infunde cierta inquietud en el equipo blanco.

Mientras Bellingham parece un fijo de cara al Mundial a pesar de las dudas que despertó Tuchel en meses anteriores, su compañero Trent Alexander-Arnold cada vez lo tiene más difícil. El entrenador alemán ha vuelto a dejarle fuera de la convocatoria y su irregular año en el Madrid, marcado por las lesiones, podría dejarle fuera de la cita mundialista.

Convocatoria de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).