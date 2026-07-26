El terremoto que se avecina en el Real Madrid

La ‘summeriana’ es como se conoce en el argot madridista al conjunto de rumores relacionados con los fichajes del club. Un periodo especialmente cargado de noticias este verano. El mercado cierra el martes 1 de septiembre, por lo que queda por delante más de un mes intenso. Por el momento, el Real Madrid ha completado operaciones de calibre como la de Marc Cucurella, mientras que en el horizonte aparecen como inminentes los traspasos de Diomandé y Rodri. Tras la euforia por unas incorporaciones que elevan el nivel de la plantilla, se abre una necesaria operación salida.

Descartes en todas las líneas

En un escenario ideal, a cualquier club le conviene alternar los movimientos para evitar transmitir una imagen de necesidad, tanto al vender como al comprar los recursos que precisa para optimizar su funcionamiento. Por las características del mercado que está ejecutando el Real Madrid, la prioridad se ha puesto en las contrataciones, con el objetivo de que también sirvan para señalar el camino a los descartes.

Hay situaciones pendientes en todas las líneas. En defensa sigue existiendo la necesidad latente de incorporar un central (además de un mediocampista), pero para ello debe salir Raúl Asencio. También se especuló con una marcha de Carreras, consciente del mercado que tiene en competiciones como la Premier. Sin embargo, es en el resto de las líneas donde se proyectan las grandes ventas que, además, completarían el cambio de guardia tras dos temporadas sin títulos.

Gonzalo y Asencio se saludan / AFP7/EP

Los movimientos alrededor de Tchouaméni y Camavinga van en ese sentido, aunque desde perspectivas distintas. El primero habría renovado hasta 2031, pero no le faltan pretendientes en el mercado inglés. Tiene una posición de fuerza, a diferencia de su compatriota, abocado a salir antes o después tras una mala temporada. Con todo, las cantidades que se manejan, por encima de los 70 millones de euros, responden a la inflación de un mercado en el que el Real Madrid no suele ejercer como vendedor.

Encaje de los nuevos refuerzos

Es un factor que debe tenerse en cuenta en situaciones como la de Vinicius, quien ha entrado en su último año de contrato sin haber renovado. Esto ha provocado el inicio del baile de pretendientes, con el Arsenal como el primero en dar un paso adelante, según The Athletic. El Manchester United aparece siempre en la lista de clubes con los que el Real Madrid podría hacer negocios, ya que rumbo a Old Trafford partieron algunas de sus últimas grandes ventas, como Di María, Casemiro y Varane.

Endrick tras fallar un mano a mano con el portero noruego Nyland / AFP

Mastantuono y Gonzalo son otros nombres que aparecen en una operación salida que no será sencilla y que tensionará la pretemporada blanca. El caso de Endrick presenta sus propias particularidades, porque el brasileño no estaría por la labor de disputar otra temporada como cedido, aunque los movimientos en ataque dibujen para él una situación de bloqueo. La gestión de las suplencias será uno de los grandes retos de Mourinho, que espera contar con perfiles de ‘jugador número 12’ como Brahim, aunque se trata de un rol difícil de sostener en el tiempo.

El portugués es el gran fichaje de un proyecto que, más allá de los nombres, necesita ofrecer una imagen competitiva desde los primeros partidos para evitar que afloren tensiones innecesarias. En definitiva, el fervor de las contrataciones y sus presentaciones anticipa un complejo encaje de piezas en el que nadie está dispuesto a redactar su comunicado de despedida. Una situación que podría traducirse en la competencia por los puestos que se pretende fomentar desde el club, obligado a diseñar de manera quirúrgica, pero sin pausa, los movimientos de salida necesarios para alcanzar el equilibrio deportivo y financiero.