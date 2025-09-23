Tercer año de gafe defensivo en el Madrid

El Real Madrid no está teniendo suerte con los percances que se suceden entre sus defensas. Se analizan los motivos, pero nadie sabe contestar por qué lleva dos años sufriendo tantas lesiones que han dejado en la enfermería a jugadores importantes toda la temporada y algunos de larga duración. La campaña acaba de empezar y ya han caído dos, Rudiger y Alexander Arnold.

Mal arranque

El alemán estará tres meses de baja por una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, pero ya venía tocado de la temporada pasada con otra lesión en el menisco externo que le obligó a pasar por el quirófano y que le tuvo un mes en la enfermería. El lateral inglés se rompió hace una semana con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá dos meses en el dique seco.

A estas dos bajas se suman las expulsiones de Huijsen y Carvajal, que alteró los planes de Xabi un partido y que le deja sin laterales para la visita en la Champions al campo del Almaty. A estos se suma Mendy, que lleva sin jugar desde mayo, aunque la temporada pasada acumuló 23 partidos en la enfermería. Alaba lleva dos años sin levantar cabeza por la acumulación de lesiones. Contratiempos que han vuelto a dar visibilidad a un Asencio que la pifió en el Mundial de Clubes y le restó puntos hacia Xabi, que acababa de llegar.

Dos malos años

Pero echando la vista atrás, se puede comprobar el gafe de los defensas blancos en las dos temporadas anteriores. En la 23-24 Courtois y Militao se rompieron el cruzado, y ambos estuvieron 41 partidos en manos médicas y de los fisioterapeutas. Carvajal, Alaba (6 partidos cada uno), Mendy (10) y Rudiger y Lucas Vázquez (4) tampoco se libraron, solo Nacho (1), Lunin y Fran García se libraron esa temporada.

La campaña 24-25 fue a peor. Militao volvió a romperse la rodilla con 48 partidos de baja. Carvajal y Alaba, lo mismo, con 54 y 43 ausencias, respectivamente. Mendy sumó otros 23, Rudiger y Courtois, 10; Vallejo, 7; Lunin, 5 y Lucas Vázquez, 4. A estos se sumó Camavinga, al que Ancelotti utilizaba a veces en la izquierda, con otros 32 partidos en la enfermería. La defensa blanca acumuló 232 partidos de baja en total.