La teoría de los vasos comunicantes del Real Madrid contra el abstencionismo defensivo

El Real Madrid está concienciado para provocar una revolución que funcione desde el primer día de Xabi Alonso como entrenador. Son conscientes de que no será fácil, porque el Mundial de Clubes es un regalo envenenado. Un torneo suculento en premios, pero desde la perspectiva de los equipos. Desde la de los jugadores, la previa al descanso, que además será corto, porque el inicio de Liga está previsto para mediados de agosto. Sin embargo, el conjunto blanco no puede permitirse medias tintas.

Siempre por debajo del rival en un parámetro

Xabi Alonso tiene la conciencia tranquila sobre el trabajo a realizar, pero sabe que su trabajo será juzgado desde el debut ante Al Hilal en Miami el 18 de junio. No tiene apenas margen de maniobra, a causa de la nómina de lesionados con la que carga de la anterior etapa y la fuga de internacionales que vivirá en la primera semana de junio. Por eso, la máxima del tolosarra no será tanto táctica como de compromiso, algo que considera innegociable y que no consiguió Ancelotti, pese a sus reiterados esfuerzos.

Tras cada tropiezo de Champions fue recurrente la estadística de kilómetros recorridos por los jugadores del Real Madrid. Salvo en el partido contra el Atalanta, los blancos salieron siempre en desventaja. Lo mismo sucedió en los clásicos de Flick. Xabi Alonso será intransigente ante esa falta de esfuerzo colectivo, que, además, considera como una teoría de los vasos comunicantes. Si los de arriba aprietan, los de atrás lo harán más.

Pero cambiar la mentalidad de Mbappé y Vinicius no será fácil. Durante la temporada se viralizó el clip del documental de Luis Enrique, en el que le daba una lección al francés poco antes de irse al Real Madrid. “Si solo presionas es la hostia pero si encima coges y te pones como ejemplo a presionar tenemos una puta máquina de equipo”, dijo sobre el efecto que tendría un esfuerzo que el delantero dosifica para, como el resto de sus compañeros, redirigir energías en ataque.

El 'gegenpressing' de Xabi Alonso

Lo que hizo imbatible al Bayer Leverkusen en la temporada 2023/2024 fue la presión tras pérdida, algo que el Real Madrid apenas ha sido capaz de hacer esta campaña, a pesar de que es uno de sus rasgos genéticos desde siempre. El gegenpressing es uno de los rasgos identitarios de Xabi Alonso, quien considera que tiene un equipo con perfiles para hacerlo. Jugadores con despliegue físico, pero para los que habrá que encontrar contextos y picos de forma ideales.

Este curso, el Real Madrid se ha disuelto en lesiones, hasta el punto de que tan solo Güler y Modric se han librado de percances físicos. Un calendario con más de 70 partidos, los entrenadores personales y el sobreesfuerzo provocado por lesiones críticas como las de Carvajal o Militao han supuesto la tormenta perfecta en contra del club blanco. Por eso, más que nunca, considera necesaria la solidaridad que el club atesoró en su última Champions conquistada.

EFE

El ejemplo canónico es el 'milagro del Etihad', cuando los de Ancelotti resistieron un completo asedio del que salieron victoriosos en la tanda de penaltis. Aquel triunfo edificó el éxito de la Decimoquinta y, a la vez, dejó K.O. a su bestua negra, un Manchester City para el que aquel partido fue un punto de inflexión. La propuesta de Xabi Alonso pasa por no colgarse debajo del larguero para resistir, pero el sentido colectivista de aquella gesta es el que debe inspirar a los delanteros del Real Madrid.

La ineficaz presión del Madrid de Ancelotti

Para el Bayer Leverkusen, la primera línea de presión era fundamental a la hora de generar superioridad numérica. Ahí, Vinicius y Mbappé serán claves en un esquema con dos delanteros arriba. Cuando los equipos de Alonso no podían crear esa asfixia primera, adoptaban un bloque medio, con líneas muy compactas y bien organizados, algo de que tampoco puede presumir un Real Madrid que esta temporada se ha desplegado como un abanico. La imagen recurrente de un 4-3-3 con tres hombres descolgados en escalera fue el principio del fin.

Por supuesto, la exigencia no será solo para los atacantes del Real Madrid. En la propuesta alemana de Xabi Alonso, los dos mediapuntas o interiores, como Wirtz, eran fundamentales para cerrar los pasillos interiores y crear una especie de pentágono que funcionaba como una jaula para la salida del rival. Así pues, los mediocntros son fundamntales para la reacción defensiva y los carriles también basculan, pero todo esto tiene que ver con la misma teoría de los vasos comunicantes con la que el Xabi Alonso quiere poner fin al abstencionismo en la presión.