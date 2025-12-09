La teoría de Marcelino del sandwich de jamón y queso para definir lo que le pasa a Xabi Alonso en el Madrid

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, va viento en popa con su Villarreal en la Liga y a un solo punto del Madrid con un partido menos. Marcelino habló de la complicada situación de Xabi Alonso en el banquillo de los blancos y sacó a relucir su teoría del sandwich de jamón y queso: "Yo siempre digo que el entrenador es como un sándwich. Nosotros somos el jamón y el queso que van en el medio. Por arriba tienes una capa de pan que son los que mandan, los que dirigen. Y por debajo están los futbolistas. Que son los verdaderos protagonistas del juego y los que hacen al entrenador ganar partidos. Pero cuando el jamón y el queso no tienen absoluta capacidad de mando sobre la capa de abajo, está en claro déficit", comentó en la 'Ser'.

El técnico fue muy explícito: ""Yo, como lo he vivido... El futbolista tiene que percibir que el entrenador es el que manda. Y si no es así estamos en dificultad. Los dirigentes lo que tienen que hacer es manifestarte absoluta confianza y poder en la toma de decisiones. Y el día en que los que manden en el club duden de la capacidad y rendimiento del entrenador tienen que darnos paso atrás y ya está. Siempre me fastidia ver a un compañero en una situación incómoda, siempre te pones en situaciones que te ha tocado vivir".

Marcelino incidió en que la clave del éxito del entrenador radica totalmente en el rendimiento de los jugadores: " Los entrenadores vivimos el triunfo en soledad y las derrotas, en más soledad. Nuestro trabajo no nos garantiza el éxito. El éxito nos lo garantizan el rendimiento de los futbolistas y los buenos resultados".

Sobre el Villarreal, Marcelino comentó que "estamos enormemente agradecidos y satisfechos con el rendimiento de estos jugadores. Nosotros pensamos en ganar, y para nosotros es una gran satisfacción estar ahí tan cerca del Madrid y Barcelona después de tantos partidos jugados. Tenemos la ilusión de seguir ahí el máximo tiempo posible".