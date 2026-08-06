El tenso enfrentamiento entre Tomás Guasch y Gonzalo Miró por el Real Madrid: "No nos contemos historias"

Lo que empezó siendo una conversación sobre el mercado de fichajes terminó convirtiéndose en un momento muy tenso en 'El Partidazo de COPE'. Gonzalo Miró y Tomás Guasch debatían sobre las dificultades que tienen los grandes clubes para fichar a algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero, poco a poco, la conversación fue girando hacia el Real Madrid, su situación económica y las ayudas que ha recibido a lo largo de su historia.

Gonzalo Miró explicó que el problema es mucho más profundo de lo que parece: "Creo que no hay mercado de los equipos grandes. No hay jugadores en venta de primer nivel. No los hay", afirmó, antes de poner el ejemplo del interés del Barcelona por Julián Álvarez.

Para el tertuliano, los grandes clubes apenas tienen alternativas y por ese motivo, se ven obligados a buscar otras fórmulas para cerrar algunas operaciones: "No está inventando nada el Barcelona, pero está intentando convencer a un jugador de que fuerce su salida de un equipo porque no hay más. No puedes decir: 'Si no es Julián Álvarez, voy a por el segundo o el tercero'. Es que no hay".

Simeone y Julián Álvarez, esta pasada temporada. / Juanjo Martín / EFE

También mencionó el caso del Real Madrid y el interés del conjunto blanco por Diomande, un futbolista que "no lleva ni un año en la élite". Fue entonces cuando Tomás Guasch salió en defensa del club madrileño: "El Madrid tiene el dinero ganado con el sudor de su frente. El Madrid no pone 'visita Carabanchel' y le dan 200 millones. No se los dan. Están luchando con una serie de personajes con los que no puede ni el Bayern de Múnich".

La respuesta de Miró fue inmediata: "Para no entrar contigo en la discusión de siempre, diré que el Madrid tampoco compite con las normas con las que competimos todos los demás. Aquí el único que lo pasa mal para fichar, pero ficha a quien le da la gana, es el Real Madrid, que se gasta 70 millones de euros en un lateral izquierdo cuando tiene tres. Venga, hombre, Tomás, por favor, no nos contemos historias".

La discusión siguió subiendo de tono y Guasch recurrió al pasado para explicar cómo ha cambiado el fútbol: "El Barcelona, en problemas, ficha a la estrella del Deportivo de La Coruña, Rivaldo. Ahora la estrella del Deportivo, ¿quién es? Hay los jugadores que hay en clubes que tienen toda la pasta del mundo. Tú no puedes fichar a un tío del PSG".

El momento más tenso llegó cuando el debate se trasladó al terreno político: "No podemos estar con el cuento chino de que el Madrid compite legalmente contra todo el mundo cuando una operación política le salvó de la bancarrota (...) Ya lo dijo Aznar: hay que ayudar al Real Madrid", declaró Miró.

Florentino Pérez ha decidido pasar a la acción / EUROPA PRESS

Guasch respondió rápidamente: "Cinco recalificaciones del Camp Nou. Franco, te suena, ¿no? Cinco recalificaciones por el Camp Nou. Por tanto, cada uno hizo lo que pudo. Si el asunto es pegarle al Madrid, le pegamos. Si el Madrid es Ayuso, pues le pegamos al Madrid y ya estamos todos contentos".

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Sin embargo, Miró se mantuvo firme hasta el final: "Yo no reduzco nada. Meto al Madrid en el mismo saco que todos los demás y tú lo quieres sacar como si fuera un club especial y distinto que se mantiene por sí mismo, como si no hubiera tenido ayudas del Estado en su momento".