Tenso cara a cara en 'El Chiringuito': Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

La afición del Real Madrid atraviesa un momento de frustración. Los pitos en el Santiago Bernabéu se han vuelto habituales, reflejando la sensación de muchos seguidores de que los jugadores no están entregándose al máximo por el club.

El último programa de 'El Chiringuito' vivió un tenso cara a cara entre Juanma Rodríguez y Edu Aguirre. Todo empezó con un debate sobre la exigencia de la afición del Real Madrid y cómo los jugadores están rindiendo últimamente.

Juanma Rodríguez lanzó su opinión sobre la reacción de los aficionados: "Hay madridistas que piensan que es imposible que el Real Madrid pase un bache o que deje de ganar". Aguirre no tardó en responder y subió el tono: "Es que de verdad, Juanma... Perdóname, pero es que gracias a Dios, el Madrid no tiene la poca ambición que tienes tú".

El cruce siguió con Edu criticando la postura de Juanma hacia la afición y los jugadores: "Juanma Rodríguez dice que el Bernabéu tiene que aceptar que el Madrid deje de ganar, ¿por qué? Si hace dos años estos jugadores sin Mbappé ganan Liga y Champions. Han dejado de correr y han dejado de tener hambre. Tú, Juanma, la has tomado con la afición del Bernabéu porque yo creo que no sabes a quién disparar".

Rodríguez respondió rápido: "Yo no le estoy diciendo a la afición del Madrid que no sea exigente ni ambiciosa. Yo no he dicho que se conformen. Yo digo que yo no entiendo a una afición que pita a un futbolista suyo que se retira lesionado. No entiendo a una afición que pita a un jugador suyo que viene de marcar un golazo. Si vosotros lo entendéis, me parece bien, pero yo no lo entiendo".

El debate también se centró en los jugadores y su motivación. Edu destacó que los futbolistas no tienen la misma exigencia que la afición: "Esto va de los jugadores, que no tienen hambre. Y gracias a Dios, la afición del Real Madrid tiene más exigencia que ellos. Después de pitarles salieron corriendo y metieron seis goles al Mónaco".

Noticias relacionadas

Juanma insistió en que la presión de la grada no siempre sirve para cambiar el juego: "¿Que fue por eso? Por favor. No funciona así hombre".