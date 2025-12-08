Tensión en el vestuario del Madrid: "Eso es una excusa de mierda"

El Real Madrid sumó una dolorosa derrota contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu por 0-2, un resultado que le aleja a cuatro puntos del FC Barcelona, líder en solitario de LaLiga. La mala racha de los blancos en la competición doméstica ha provocado que tan solo hayan sumado seis de los últimos 15 puntos posibles, haciéndoles perder la primera posición de la clasificación.

El encuentro se agitó en los últimos minutos después de que el colegiado expulsase a tres futbolistas del Madrid: Fran García por una doble amarilla en un minuto, Álvaro Carreras por decirle "eres malísimo" y a Endrick por protestar esta misma acción desde el banquillo. Los blancos acabaron jugando con nueve y los gallegos sentenciaron el marcador con el doblete de Williot Swedberg en el tiempo de descuento.

El malestar en la parroquia blanca es evidente: las malas sensaciones están yendo de la mano de malos resultados. Xabi Alonso está en el ojo del huracán y, por si fuera poco, este miércoles reciben al Manchester City de Pep Guardiola en la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Además, la larga lista de lesionados en defensa, a la que se añadió Militao, dejan al equipo muy tocado para el tramo final de año.

Según informaron en 'El Chiringuito', tras la finalización del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, Xabi Alonso no entró ni un solo segundo al vestuario blanco. El técnico tolosarra no mantuvo contacto con sus jugadores después del pitido final del árbitro. Se reunirá con ellos este lunes por la mañana durante el entrenamiento en Valdebebas.

La citada información también añadió que la crispación en el vestuario se quedó patente con el lanzamiento de botellas y esparadrapos por parte del los futbolistas del Madrid. La rabia y la frustración entre los jugadores con motivo del arbitraje fue evidente.

De hecho, esta tensión se trasladó a comentarios cruzados entre dos sectores del vestuario, puesto que una parte criticó a los compañeros que culpaban al árbitro con las siguientes palabras: "Eso es una excusa de mierda, la Liga la estamos tirando nosotros", pronunció un peso pesado de la plantilla madridista. Sin duda, ya son varias semanas movidas en Chamartín.