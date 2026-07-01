Tensión y urgencia con Vinicius en el Real Madrid: libre para negociar en 6 meses

Crece la presión para el Real Madrid con uno de los asuntos más delicados que tiene pendientes. Vinicius Jr ha entrado oficialmente en el último año de contrato y, si su situación no cambia en los próximos meses, a partir del 1 de enero de 2027 será libre para negociar con cualquier club sin necesidad de autorización del conjunto blanco.

La renovación del delantero brasileño lleva tiempo encima de la mesa, pero las conversaciones entre ambas partes permanecen estancadas. Aunque la voluntad de seguir vinculados nunca ha desaparecido ni por parte del jugador ni del club, las diferencias en aspectos económicos siguen impidiendo alcanzar un acuerdo definitivo.

Vinicius está siendo figura de Brasil en el Mundial / EFE

Hasta ahora, el club había transmitido tranquilidad respecto a la continuidad del brasileño, convencido de que el acuerdo terminaría llegando. Sin embargo, el tiempo sigue pasando sin que existan avances relevantes y eso ha provocado que la situación comience a adquirir un carácter de mayor urgencia.

El futbolista tiene ahora la sartén por el mango. Si antes del 1 de enero no ha renovado, podrá escuchar propuestas y alcanzar un preacuerdo con cualquier entidad para incorporarse de forma gratuita cuando finalice su contrato, el 30 de junio de 2027. Si opta por esa opción, el atacante podría lucrarse con una suculenta prima de fichaje. Su gran rendimiento en el Mundial hasta ahora supone además un elemento de presión para el Madrid y otorga mayor poder de negociación al futbolista.

Florentino Pérez tiene una papeleta complicada con Vinicius / EUROPA PRESS

El escenario obliga al club a plantearse todas las alternativas. En Valdebebas siguen considerando la renovación como la prioridad absoluta, pero tampoco descartan estudiar una posible venta durante este mercado si las negociaciones continúan bloqueadas y el riesgo de perder al jugador sin ganar un solo euro aumenta.

La entidad presidida por Florentino Pérez ha mantenido históricamente una postura firme en este tipo de situaciones. El objetivo siempre ha sido evitar que futbolistas considerados estratégicos lleguen al último tramo de sus contratos sin una solución definida, ya sea mediante una renovación o mediante un traspaso.

Florentino Pérez habla con Vinicius / EFE

Mientras tanto, algunos movimientos y declaraciones realizadas en los últimos meses han alimentado el debate sobre el futuro del extremo brasileño. Florentino Pérez ha destacado públicamente el papel de Kylian Mbappé como el mejor jugador del equipo y ha señalado que el francés todavía no ha podido desarrollar todo su potencial al no actuar de forma continuada en su posición natural, refiriéndose probablemente al extremo izquierdo, una demarcación que ocupa habitualmente Vinicius.

Al mismo tiempo, distintas informaciones han relacionado al Real Madrid con varios futbolistas de perfil ofensivo. El club confirmó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y Michael Olise siempre ha estado en la agenda. Movimientos que muchos interpretan como una muestra de que el club trabaja en diferentes escenarios de planificación deportiva ante la incertidumbre con Vinicius.

Michael Olise lleva tiempo en la agenda del Madrid / CHARA SAVVIDOU / EFE

Por ahora ninguna de las partes ha manifestado públicamente su intención de romper la relación. Vinicius ha reiterado en varias ocasiones su deseo de continuar haciendo historia en el Real Madrid, mientras que el club sigue considerando al brasileño como uno de los pilares del proyecto deportivo junto a Mbappé yJude Bellingham.

Sin embargo, el tiempo juega ahora un papel determinante. El Madrid ha marcado el momento post Mundial para tratar de cerrar las negociaciones definitivamente. De lo contrario, podrían verse obligados a dar un cambio de rumbo. Cada semana sin avances acerca al jugador al momento en el que podrá negociar libremente con otros clubes y reduce el margen de maniobra del Real Madrid. La falta de acuerdo convierte el futuro de Vinicius en uno de los grandes asuntos que deberá resolver el club durante las próximas semanas.