Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!

En el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid pasó absolutamente de todo. Sobre el césped, los blancos se impusieron a los portugueses, pero Vinicius denunció un presunto insulto racista por parte de Prestianni justo tras la acción del gol. Ese momento caldeó totalmente el encuentro y en el estadio el ambiente se fue caldeando. Pitos a Vinicius, expulsión de Mourinho, Mbappé totalmente fuera de sí defendiendo a su compañero... de todo.

Pero tras el pitido final, los acontecimientos siguieron sucediendo en el túnel de vestuarios, según informó Manolo Lama en la Cadena COPE. El periodista informó que el presidente del Benfica, Rui Costa, llegó a las manos con un miembro de la expedición del Real Madrid. Aunque Lama afirmó que no era ni un futbolista ni un técnico y que los tuvieron que separar para que el conflicto no llegara a más.

La tensión del terreno de juego se trasladó al túnel de vestuarios, donde se lanzaron insultos, gritos y muchos nervios tras el pitido final, pero según el periodista, solo el presidente del Benfica y un miembro del Real Madrid llegaron a algo más serio que insultos al aire.

En CBS Sports también explican unas trifulcas en el vestuario. Según el medio americano, la plantilla del Benfica intentó entrar al vestuario del Real Madrid cuando terminó el encuentro y los enfrentamientos entre los dos clubes se fueron sucediendo. Aunque muchas informaciones apuntan a estos enfrentamientos, los dos clubes niegan las informaciones sobre lo sucedido según fuentes consultadas por SPORT en Da Luz.

Da Luz y el Benfica de Mourinho le presentaron un encuentro con un ambiente muy agresivo al Real Madrid, el estilo habitual del técnico. Ahora todo se decidirá en la vuelta la semana que viene en el Bernabéu. El gol de Vinicius da una leve ventaja a los blancos y Arbeloa ya ha dejado claro en rueda de prensa que su estadio estará esperando con ganas a los lusos. El miércoles que viene, segundo y definitivo episodio de esta saga.