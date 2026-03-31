Tensión máxima entre Bellingham y Trent con Tuchel

Thomas Tuchel sigue su plan de ruta al frente de la selección inglesa, imponiendo sus criterios sin dejarse presionar por las opiniones externas. Dos jugadores, y ambos del Real Madrid, Bellingham y Trent Alexander-Arnold, han dejado de contar para el técnico alemán, decisiones controvertidas, incluso criticadas, por la afición y prensa especializada británica.

En el Madrid existe preocupación por la tensión creciente entre el seleccionador inglés y Bellingham. Tuchel decidió llamarlo para los dos partidos amistosos ante Uruguay y Japón. En el primero, lo dejó fuera para evitar riesgos al salir de una lesión. Todo el mundo lo dio por bueno esperando que tuviera minutos ante el equipo nipón.

Antecedentes

Sin embargo, la decisión del técnico ha sorprendido a todos, al liberar a Jude y mandarlo a su equipo. En Inglaterra creen que es consecuencia del roce que tuvieron en noviembre pasado, cuando al jugador le sentó mal que lo quitara en el minuto 84 en Albania cuando estaba haciendo un gran partido.

Bellingham no entendió que Tuchel lo cambiara ante Albania / EFE

El técnico no quiso “dar más importancia” a lo ocurrido, pero dejó claro que “se toman decisiones y como jugador tienes que aceptarlas”, refiriéndose a Bellingham. También, habló de los gestos de inconformidad del jugador: “Esa es una mala impresión. Es mala porque debería tratarse del colectivo y creo que lo que hicimos durante la concentración tiene que ver con el colectivo”.

Lineker defiende a Trent

Por otra parte, pocos entienden que haya dejado de contar con Trent, un fijo de la selección en los últimos años. Lineker acusa a Tuchel de no llamarle “por algo personal”. “Sospecho que hay algo que a Tuchel no le gusta de Trent Alexander-Arnold. Sólo estoy adivinando qué podría ser, ya sea por su actitud o porque no es brillante defensivamente. Debe haber algo en esto porque no tiene ningún sentido”, apunta el exdelantero internacional inglés y del Barcelona.

Tuchel ha probado sustitutos para el ex lateral del Liverpool como Tino Livramento y Djed Spence, además de que especulen que Reece James esté por delante del madridista para el técnico alemán. “No están en la misma liga que él con el balón en los pies. Necesitas a alguien con un poco de magia para desbloquear cosas, y él te las da. Para mí no tiene sentido. No sé si es su actitud o qué, no lo sé”, subrayó Lineker.