Tensión con el enfrentamiento Mbappé - Dembélé: "Es una traición"

Las primeras reacciones por el pique entre Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé con el Balón de Oro de por medio no dejan indiferente a nadie. El cruce de declaraciones entre las dos estrellas de la selección francesa ha provocado un sismo en los medios deportivos del país vecinos, que empiezan a advertir de que se avecina una auténtica guerra dentro de la selección, en la que los componentes del combinado nacional tendrán que elegir bando.

Un lío que empezó con las declaraciones del futbolista del Real Madrid en una entrevista con France Football. "Siempre fue visto como un jugador muy talentoso, mientras que yo siempre fui visto como el elegido. Alcancé el nivel más alto muy temprano en mi carrera. Su trayectoria fue diferente. Tuvo lesiones y momentos difíciles, pero ha tenido un regreso increíble", explicó el delantero.

Mbappé y Dembélé, en su etapa en el PSG / EFE

La réplica de la estrella del PSG no tardó en llegar, con un dardo dirigido al que se presuponía su amigo: "Como dije, nunca he sido 'el elegido', pero he trabajado muchísimo. Siempre he estado al fondo de la clase, trabajando duro. Toda mi carrera, no he dicho ni mu, ¡he trabajado duro!".

"Muchos jugadores tienen problemas con el comportamiento de Mbappé"

Entre las voces más críticas con todo lo sucedido se encuentra la de Jerome Rothen, que ha lanzado una advertencia en su programa 'Rothen s'enflamme', de RMC Sport. "Ousmane Dembélé se lo tomó muy mal, eso seguro; está muy enfadado con Kylian Mbappé. Para él es una traición. Sus palabras son fuertes, pero así es exactamente como lo ve", empezó explicando el exfutbolista y ahora comentarista.

"Y no es solo él. Es todo el mundo que rodea a Ousmane, la gente que está con él en el vestuario del PSG. También están sus compañeros de la selección francesa. La sensación que tuvimos en el Mundial es aún más evidente hoy. Muchos jugadores tuvieron problemas con el comportamiento y las declaraciones de Kylian Mbappé, esa es la realidad. Ha alienado a mucha gente dentro de la selección francesa. El Mundial se desarrolló como se desarrolló, así que es cierto que cuando terminas como máximo goleador y tienes un comportamiento ejemplar, como fue el caso de Kylian en el Mundial, eso atenúa en cierta medida todas las críticas dentro del grupo. Pero este tipo de declaraciones le perjudicarán", sentenció Rothen de manera rotunda.

Con el parón de selecciones a la vuelta de la esquina, Rothen es consciente de que se pueden crear dos bandos dentro del equipo de Zidane: "Me han dicho que muchos jugadores de la selección francesa no entienden, una vez más, todas sus declaraciones, de que son más del Team Dembélé que del Team Mbappé, aunque sea el mismo equipo, pero al parecer ahora hay dos bandos. Ousmane, que es mucho más conciliador que Kylian, a menudo ha actuado como mediador entre algunos jugadores de la selección francesa. Me encantaría ser una mosca en la pared y ver el apretón de manos entre Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé en el próximo parón internacional. Creo que las paredes temblarán un poco".

La situación empieza a despertar temor y preocupación, especialmente por las consecuencias que puede tener todo lo ocurrido de cara al futuro más próximo de la selección francesa.