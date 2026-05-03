Tensión en Cornellà: el duelo caliente entre Vinicius y El Hilali...con amago de expulsión

El partido entre Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium arrancó con electricidad en el ambiente y dos protagonistas: Vinicius Jr. y Omar El Hilali. Una tensión que venía gestándose desde hace meses y que terminó explotando sobre el césped.

Desde el primer minuto, ambos jugadores dejaron claro que no sería una noche tranquila. En una acción fuera de foco televisivo, se produjeron los primeros empujones que encendieron la mecha. Vinicius, especialmente activo en el arranque —llegó incluso a estrellar un balón en el palo en los primeros minutos—, se mostró visiblemente alterado desde el inicio.

El primer capítulo serio llegó en el minuto 23. Tras un forcejeo directo con El Hilali, el extremo brasileño vio la tarjeta amarilla por decisión del colegiado Jesús Gil Manzano. La reacción desde la grada fue inmediata: la afición perica respondió con un sonoro “¡tonto, tonto!” dirigido al jugador madridista, aumentando aún más la temperatura del encuentro.

Apenas dos minutos después, el lateral marroquí intentó devolverle la acción a Vinicius en una contra peligrosa del Real Madrid. El Hilali derribó al brasileño con una patada clara que cortaba el avance. Gil Manzano detuvo la jugada y mostró tarjeta roja directa al defensor del Espanyol.

La polémica no tardó en escalar. En menos de cinco segundos, el VAR alertó al colegiado, que revisó la jugada y rectificó su decisión inicial, retirando la expulsión y dejando la sanción en tarjeta amarilla. El episodio dejó desconcertados tanto a jugadores como a aficionados.

Este nuevo enfrentamiento no surge de la nada. La relación entre ambos ya estaba marcada por declaraciones previas.El Hilali, en una entrevista concedida al diario ABC, le preguntaron por las palabras de Vinicius, que afimó que había racismo en España, a lo que contestó que España “un país multicultural” donde los episodios racistas son “casos aislados”, distanciándose así del discurso más contundente del brasileño.

La tensión entre los dos se trasladó a Cornellà. Tras la no expulsión del marroqui, bajó la temperatura de un duelo que promete nuevos capítulos.