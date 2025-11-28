La tensa espera de Endrick y Nico Paz

Endrick sigue sin tener oportunidades más allá de los once minutos que jugó contra el Valencia con el resultado ya decidido. Un debut lánguido del joven delantero brasileño, que acumula 12 partidos en el banquillo desde que se recuperó de la lesión.

Xabi Alonso sigue sin contar con él, antepone a Gonzalo, aunque el canterano tampoco tiene demasiadas oportunidades como relevo directo de Mbappé. La situación es complicada para el brasileño, que ha aceptado salir cedido en enero al Lyon. Su objetivo es jugar y llamar la atención de Ancelotti para que le incluya en la lista del Mundial.

Frenazo

Sin embargo, el Madrid ha frenado la firma del acuerdo hasta que el equipo juegue su último partido del año previsto para el 20 de diciembre ante el Sevilla. El motivo, que no haya lesiones de algún delantero que obligue al brasileño a seguir en el equipo, aunque su rol tampoco cambiaría demasiado.

Todo esto supone que Endrick entre en una tensa espera, que podría tener consecuencias colaterales con Nico Paz. El club blanco ha filtrado la posibilidad de repescar al argentino en enero para ocupar el hueco que dejaría el brasileño. Su buen rendimiento en el Como adelantaría su regreso, pero según varios medios la cláusula solo podría ejecutarse en verano, por lo que habría que negociar con el club italiano.

Sin rotaciones

Xabi Alonso no está rotando el ataque, con Rodrygo en la recámara y dando más oportunidades a Brahim, pese a que el marroquí tampoco está aportando demasiado. Gonzalo juega poco y Endrick nada. Ha dado lo mismo que Mastantuono se lesionara, que el tolosarra está apostando por jugar con Mbappé y Vinicius, y con Güler y Bellingham por detrás.

Endrick tiene un futuro complicado, que puede enredarse más si al final no sale cedido en el mercado de invierno. Seguirá teniendo pocas oportunidades en un ataque inamovible y con una competencia que le cierra la puerta. Tanto que empieza a plantearse si seguir la temporada que viene en el Madrid o solicitar una salida, sea cedido o traspasado, si Alonso sigue al frente.