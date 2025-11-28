REAL MADRID
La tensa espera de Endrick y Nico Paz
Xabi sigue sin contar con él, y asume ser cedido en enero al Lyon, pero el club ha congelado la firma con el equipo francés hasta jugar el último partido del año
Endrick sigue sin tener oportunidades más allá de los once minutos que jugó contra el Valencia con el resultado ya decidido. Un debut lánguido del joven delantero brasileño, que acumula 12 partidos en el banquillo desde que se recuperó de la lesión.
Xabi Alonso sigue sin contar con él, antepone a Gonzalo, aunque el canterano tampoco tiene demasiadas oportunidades como relevo directo de Mbappé. La situación es complicada para el brasileño, que ha aceptado salir cedido en enero al Lyon. Su objetivo es jugar y llamar la atención de Ancelotti para que le incluya en la lista del Mundial.
Frenazo
Sin embargo, el Madrid ha frenado la firma del acuerdo hasta que el equipo juegue su último partido del año previsto para el 20 de diciembre ante el Sevilla. El motivo, que no haya lesiones de algún delantero que obligue al brasileño a seguir en el equipo, aunque su rol tampoco cambiaría demasiado.
Todo esto supone que Endrick entre en una tensa espera, que podría tener consecuencias colaterales con Nico Paz. El club blanco ha filtrado la posibilidad de repescar al argentino en enero para ocupar el hueco que dejaría el brasileño. Su buen rendimiento en el Como adelantaría su regreso, pero según varios medios la cláusula solo podría ejecutarse en verano, por lo que habría que negociar con el club italiano.
Sin rotaciones
Xabi Alonso no está rotando el ataque, con Rodrygo en la recámara y dando más oportunidades a Brahim, pese a que el marroquí tampoco está aportando demasiado. Gonzalo juega poco y Endrick nada. Ha dado lo mismo que Mastantuono se lesionara, que el tolosarra está apostando por jugar con Mbappé y Vinicius, y con Güler y Bellingham por detrás.
Endrick tiene un futuro complicado, que puede enredarse más si al final no sale cedido en el mercado de invierno. Seguirá teniendo pocas oportunidades en un ataque inamovible y con una competencia que le cierra la puerta. Tanto que empieza a plantearse si seguir la temporada que viene en el Madrid o solicitar una salida, sea cedido o traspasado, si Alonso sigue al frente.
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias