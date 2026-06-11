Se tensa la cuerda con Vinicius

Vinicius jugará su propio Mundial en EEUU. El jugador brasileño del Real Madrid afronta la cita con ánimo de redención y reivindicación. Lo hace en un contexto de incertidumbre para él después de una segunda temporada sin títulos con el club blanco donde recibió pitos por parte de su afición en más de un partido. Pero la circunstancia más importante compete a su contrato, que sigue en el aire, con el riesgo de que entre en el último año de contrato libre para negociar su salida a otro equipo.

Florentino: "Si me preguntan mi opinión..."

Vinicius ha recibido en los últimos tiempos mensajes que han disuelto su condición de intocable en el Real Madrid. En su ronda de entrevistas por la campaña electoral, Florentino fue cuestionado varias veces sobre la renovación del brasileño, hasta hace nada su gran niño mimado. Un futbolista que llegó a sentarse a su lado en el Bernabéu en lo que fue una imagen excepcional en la historia del club. “No sé si va a renovar”, dijo el presidente.

Ancelotti: "Vinícius sacará su mejor versión en este Mundial" / Perform

“Si me pregunta mi opinión, deseo que siga, es de los mejores del mundo”, matizó, consciente de que el no acuerdo entre las partes es una situación incómoda. Vinicius siempre ha buscado una mejora salarial real y no en base a primas. Su poder de negociación era mayor cuando Arabia Saudí apareció en el horizonte con ofertas que eran incalculables hasta el presupuesto del Real Madrid. Sin embargo, todo cambió desde la fallida gala del Balón de Oro que sumió a Vinicius en la irregularidad.

En ese momento (octubre de 2024), Vinicius contaba con el favor de la grada y del presidente. La llegada de Mbappé alteró la jerarquía. Aunque lo han intentado, su mejor relación se ha producido fuera del terreno de juego. Este curso, el brasileño cargó con la responsabilidad de haber dinamitado el proyecto de Xabi Alonso después de su desaire al vasco en el cambio del clásico cuando los resultados eran favorables al Real Madrid. Aunque Arbeloa consiguió sacar un mes su mejor versión, la temporada terminó con pitos para él. En diciembre de 2025 llegó a sacarse toda la simbología blanca de sus redes.

El choque con Mourinho

Su relación con el Bernabéu, al que le ha pedido perdón varias veces, ya no ha sido igual. Sin Ancelotti, quien intentará recuperar su mejor versión con Brasil, se quedó sin protección. Florentino siempre se ha caracterizado por no moverse un ápice en las negociaciones. El club por encima de los nombres, sea Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Luka Modric. Con Vinicius no ha hecho por el momento una excepción. Consciente de su bajón de rendimiento, la propuesta sigue siendo la misma y dejaría al brasileño en un escalón por debajo de Mbappé.

Perform

La llegada de Mourinho tiene como objetivo volver a poner al entrenador en la cúspide del proyecto. Su autoridad, a diferencia de lo que ha sucedido con sus predecesores, admite pocas negociaciones. El entrenador portugués y el jugador brasileño tuvieron un encontronazo durante el partido de Champions del Estadio da Luz en la ida de los playoffs. Fue tras el gol del jugador del Real Madrid y el incidente racista con Prestianni. El regresado técnico blanco se puso del lado de su jugador y cargó contra Vinicius.

“¿En cuántos estados ha pasado esto? Vinicius ha marcado un gol que solo él y Mbappé pueden anotar. Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con un estadio de 60.000 personas”, le afeó el que será su nuevo entrenador. Días antes, Vinicius había hecho un comentario muy positivo sobre Mourinho en una entrevista con Ibai: “Ha cambiado la historia del club. Lo ha hecho muy bien. Con él puedo hablar portugués, entonces mejor”. Sin embargo, las palabras del luso causaron cierta decepción que se convirtió en resignación por parte de un jugador que quiere empezar con buen pie su etapa con Mourinho.

Problema posicional

A todo esto hay que sumarle la oferta de 150 millones que presentó Florentino por Julián Álvarez. Aunque solo fuese un órdago, plantea una incorporación de otro atacante, la posición que Florentino considera como merecedora de recibir la condición de ‘Galáctico’. En la terna también estuvo el nombre de MIchael Olise, extremo del Bayern. La señal definitiva sobre la actual fragilidad de Vinicius en el Real Madrid se confirmó con otro comentario del presidente en los días previos a ser reelegido: “Kylian ha estado jugando en una posición diferente a la que jugaba en el PSG. Eso lo ha descolocado un poco. Vamos a corregir todas las cosas que creemos que no hemos hecho bien”.

¿Cuál es el flanco natural del galo? El zurdo, que Vinicius tenía plenamente dominado cuando llegó el Mbappé. Su rendimiento reciente ha terminado con su aforamiento. Ahora bien, un buen Mundial puede cambiarlo todo. Si hay alguien capaz de sacar su mejor versión, ese es Carletto. Un punto de inflexión en la cita mundialista le ayudaría a ser de nuevo el referente que fue uno de los favoritos en su día del Balón de Oro. Pero un desempeño mediocre convertiría su próxima temporada en un duro desafío. De ahí que VIni juega su propio Mundial en EEUU.