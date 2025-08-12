Los temores del Real Madrid con Valverde

Este lunes, el Real Madrid anunciaba la convocatoria para el segundo amistoso de la pretemporada ante el WSG Tirol. En ella no aparecían los lesionados Bellingham, Mendy, Endrick y Camavinga, que estará dos semanas de baja por un esguince en de tobillo. Sin embargo, sorprendía la ausencia de 'El pajarito' Valverde. El club comunicó que el uruguayo sufría una sobrecarga muscular. Aunque se espera que esté disponible para el debut liguero del martes 19, este contratiempo pone en aviso al cuerpo técnico blanco.

A sus 27 años, el centrocampista formado en Peñarol es indiscutible en el once, pero también se ha convertido en un líder en el vestuario, asentándose como segundo capitán tras la marcha de Modric y Lucas Vázquez. En el curso anterior fue de los pocos jugadores que mantuvieron su nivel y que más sudaron la camiseta en conjunto entonces dirigido por Carlo Ancelotti. Prueba de ello es la sobreexplotación a la que le sometió el técnico italiano.

Tanto en la temporada pasada como en la 2023/24, Federico Valverde fue el jugador más utilizado por Ancelotti. Siempre a un gran nivel físico, en una campaña en la que el Madrid se vio gravemente afectado por las lesiones, el uruguayo tan solo se perdió dos encuentros. Pieza fundamental para el equipo, también actuó como comodín para solventar los contratiempos en el lateral derecho.

Federico Valverde marcó en el Mundial de Clubes ante el Pachuca. / EFE

Sin embargo, Xabi Alonso quiere evitar correr riesgos con 'El Pajarito', pues teme perder al de Montevideo por un largo período de tiempo. El técnico de Tolosa es consciente de que el de Montevideo arrastra el agotamiento de la extensa temporada anterior, en la que jugó 65 partidos con el Real Madrid, y de que el corto período de descanso puede hacer mella en el jugador. Es por ello que, con el objetivo de no agraviar las molestias actuales y de prevenir futuras lesiones, Xabi Alonso tomará precauciones y optará por dosificar a Valverde.

Adiós al lateral

Con el inicio del nuevo proyecto del Real Madrid, parece que el 'Halcón' no volverá a ocupar la demarcación de lateral derecho. Xabi cuenta con dos efectivos de garantías en la posición: Dani Carvajal, recuperado de su grave lesión, y el recién fichado Trent Alexander-Arnold, por quién Florentino desembolsó 10 millones de euros un mes antes de que finalizase su vinculación con el Liverpool.

Alexander-Arnold entrenando con el Real Madrid. / REAL MADRID

Así, Valverde volverá a asentarse en la meduar, donde será fijo. Habrá que ver quienes le acompañarán, también teniendo en cuenta el esquema por el que se decante el nuevo entrenador blanco. Lo más plausible es que forme pareja con Tchouameni en la base y Bellingham ocupe la media punta. No obstante, el inglés no reaparecerá hasta octubre. Por lo tanto, Xabi Alonso deberá decidirse entre Güler, Brahim o Mastantuono.