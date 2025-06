El temor de Vinicius en el Mundial: "Es a las tres de la tarde y va a ser muy duro"

Las condiciones en las que se está jugando el Mundial de Clubes no están siendo fácil para los futbolistas. El calor sofocante que hace durante los partidos supone una dificultad añadida para muchos. El propio Marcos Llorente advirtió de ello tras el partido ante el PSG.

"Nada, es que es imposible, es un calor terrible, yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar, al final, al final ya, es increíble, pero como es para todos igual y para todo lo mismo, pues no hay queja", afirmó el centrocampista del Atlético de Madrid.

Una circunstancia de la que también avisaron otros como Koke e incluso Luis Enrique, entrenador del PGS: "El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean pero los equipos se resienten".

En la misma línea que ellos ha hablado Vinicius Jr, en Real Madrid TV, consciente de la dificultad que supondrá el primer partido ante el Al Hilal, que se disputará este miércoles a las 21:00 horas de España.

"Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro", señaló el brasileño en declaraciones al canal oficial del conjunto blanco.

Al margen de la temperatura, Vinicius también señaló la importancia de ganar el Mundial por ser el primero que se disputa en este nuevo formato: "Estamos con ganas de ganar este primer Mundial porque del primero la gente nunca se olvida y es el único título que el Madrid no tiene. Vamos a por ello".

"Llegué ayer (por el sábado) por la noche. Me he reencontrado con los amigos, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy muy contento y listo ya para adaptarme al horario, al calor, al clima y a todo. Estamos aquí todos preparados", añadió el extremo del equipo blanco.

Sobre la llegada de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, Vinicius se mostró feliz, aunque todavía no ha tratado tanto con ambos: "He hablado muy poco con ellos, pero estoy contento de que hayan llegado para sumar y que sea una bonita época para ellos aquí".

"Estamos entrenando muy fuerte pero hoy ha sido un poco más tranquilo por el viaje. Estamos preparando ya los partidos. Con el entrenador ya había hablado antes. Estoy muy contento y toca seguir trabajando para ganar muchas cosas con él", concluyó el futbolista.