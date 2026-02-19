La televisión portuguesa ataca al Madrid: "Franco, fascista, xenófobo y racista, les protegió... ¿Ahora vienen con estas?"

En las tertulias futboleras de todo el mundo no se habla de otra cosa. El presunto incidente racista entre Prestianni y Vinicius Jr durante el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid acapara los debates con diferentes puntos de vista. La mayoría se ponen del lado del brasileño, aunque existen algunas excepciones.

En Portugal hay mucho revuelo con toda la polémica. Las palabras de Mourinho en la rueda de prensa post partido, el comunicado del Benfica apoyando a Prestianni o el vídeo que mostró el conjunto lisboeta han disparado la tensión.

Mientras tanto, todos están pendientes de la investigación que la UEFA anunció para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. Las pruebas serán fundamentales y ahí los dos conjuntos han prometido su colaboración total, aunque cada uno lo hará con la intención de defender a sus futbolistas.

Las declaraciones sobre todo lo ocurrido han llamado la atención, especialmente por algunas frases que han dejado tertulianos. Es el caso de CMTV, canal portugués, donde un periodista señaló directamente al equipo madridista. "El Real Madrid fue protegido por Franco, que era un fascista, xenófobo y racista. ¿Ahora el Real Madrid viene con estas historias?", afirmó en directo.

Las declaraciones se han viralizado y han sentado fatal a los aficionados del conjunto blanco, que han respondido de manera masiva en redes sociales atacando al protagonista de la frase y defendiendo a su club.

Los próximos días, incluso semanas, serán fundamentales para tratar de aclarar todo lo que pasó realmente sobre el césped del Estadio de Da Luz. A parte de la UEFA, el gobierno de Portugal también anunció que investigaría lo ocurrido, por lo que todas las imágenes serán analizadas de manera minuciosa en busca de pruebas que confirmen o desmientan la denuncia que hizo Vinicius Jr y que obligó al colegiado del encuentro a activar el protocolo contra el racismo y a detener el partido durante unos minutos.