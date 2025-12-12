Tebas, sobre Xabi Alonso: "Esta película la hemos visto muchas veces"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, acudió este viernes a la jornada de 'La Fuerza de Todos contra el Odio', organizada por la misma competición que dirige. El dirigente fue cuestionado, entre otras cosas, por la situación que vive el Real Madrid, con Xabi Alonso muy cuestionado por los resultados en las últimas semanas.

"Esta película la he visto muchas veces, yo creo que el Madrid es un equipo que remonta las circunstancias, y Xabi Alonso tiene ADN Real Madrid. Creo que saldrán adelante todos, también los jugadores, porque es la idea que les han enseñado desde pequeños y Xabi Alonso es de la casa", afirmó Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal / EFE

El presidente de LaLiga quiso dejar claro que ve al actual técnico de los blancos totalmente preparado para sacar la situación adelante: "Mi consejo es que siga siendo él, un entrenador que ha triunfado donde ha triunfado, en una competición como la Bundesliga, y, con el nivel de jugadores que tenía y contra los que se tenía que enfrentar, es de estar preparado para llevar esto adelante".

Lamine y Araujo

Tebas no solo trató el tema de Xabi Alonso. El mandatario también fue cuestionado por los ataques de odio que ha recibido Lamine Yamal. "Seguiremos trabajando para que se convierta en el que no tiene ningún ataque en las redes sociales", sentenció.

"Hay que pensar que los jugadores, cuando son buenos o destacan, son los más atacados. Recordad a Vinicius, que si no fuese tan bueno y no fuese tan líder, pues seguramente no estaría atacado", añadió el presidente de LaLiga.

Lamine Yamal en un partido de Champions de esta temporada. / ·

Tebas también habló de Araujo, que en las últimas semanas ha tenido problemas de salud mental e incluso ha viajado a Jerusalén a modo de trayecto espiritual.

"No es fácil, son humanos y unos lo llevan mejor y otros lo llevan peor. Mientras, otros no le dan la importancia que quizás requiere, y en cada caso lo analizamos, y en este con Araújo haremos lo mismo", explicó ante los presentes.

Además, el dirigente explicó que este año, con la inauguración de la oficina de los delitos de odio, los jugadores van a ir "acompañados como víctimas".