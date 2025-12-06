Tebas vuelve a atacar al Madrid: "Es difícil inventarse tantas cosas"

La reciente victoria judicial del Real Madrid frente a LaLiga ha reavivado la tensión en el fútbol español. El Tribunal Supremo ha anulado la Disposición Adicional Segunda de los estatutos de LaLiga, decretada en 2015, por considerarla contraria a derecho. Con ello, el reparto de los ingresos audiovisuales para la temporada 2015-2016 debe revertirse al esquema original: 60 % para los clubes de Primera División y 40 % para los de Segunda — con reparto igualitario dentro de cada categoría.

Como consecuencia, según el Real Madrid, el club debe recibir unos 8,8 millones de euros que le fueron “ilegítimamente retenidos”. Además, cerca de 88 millones de euros deberían ser abonados a los clubes que entonces militaban en Segunda División. El Real Madrid difundió un comunicado expresando su satisfacción por la sentencia, que “una vez más, da la razón” al club frente a la patronal, y restaura la legalidad y transparencia en la distribución de ingresos audiovisuales.

Pero el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no ha tardado en contestar: en un tuit publicado este sábado, ha cuestionado con dureza las cifras difundidas por el club blanco. “Ni 8,8 millones para el RM, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda”, afirma Tebas, asegurando que la sentencia no avala esas cantidades. Para él, muchas de las afirmaciones del Real Madrid tras la resolución son "totalmente falsas".

Tebas defiende que el club participó en varias reuniones, asambleas y juntas entre 2015 y 2016, donde se aprobaron las liquidaciones de televisión de la temporada correspondiente. Según su versión, el Real Madrid “olvida” este contexto. Además, denuncia lo que considera una campaña continua de “intoxicación informativa”, con cambios constantes de formato, amenazas legales, promesas de proyectos (como la Superliga) o reclamaciones millonarias dirigidas a presionar. “Es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid”, sentencia Tebas.