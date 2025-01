Tebas: "¿Vinicius? Creo que se quedará, pero si se va, ya vendrán otros"

En los últimos dias se han reactivado los rumores sobre una posible oferta astronómica de Arabia Saudí a Vinicius de cara al próximo verano. La liga saudí quiere incorporar a un nuevo crack después de la marcha de Neymar y el jugador del Real Madrid es la máxima prioridad. Al respecto de esta cuestión se ha pronunciado Javier Tebas. "He leído tantas cosas... Desconozco y espero que Vinicius, que es uno de nuestros grandes jugadores, continúe en la competición", ha declarado el presidente de LaLiga.

No obstante, Tebas no ha querido centrarse solamente en el extremo brasileño, sino que ha querido dar valor a otras grandes estrellas de LaLiga: "Al igual que me gusta que siga Pedri, Lamine Yamal, Mbappé.... A veces nos olvidamos de estos. Bellingham es el mejor jugador de la temporada pasada. Tenemos muchos jugadores, también Griezmann o Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Hay muchos jugadores y si no, ya vendrán otros", ha afirmado el presidente de la patronal en su visita institucional a la Ciudad Deportiva de la Fundación del Málaga.

En cualquier caso, el máximo dirigente de la competición doméstica ha reiterado su confianza en la continuidad del jugador del conjunto blanco: "Yo creo que Vinicius se quedará porque el Real Madrid es un gran club y la gente quiere jugar en él".

La falta de inversión de los equipos españoles

Por otro lado, el presidente de LaLiga también ha hablado sobre el bajo gasto de los equipos españoles de Primera División en el mercado de fichajes de invierno en comparación con otras grandes ligas poniendo como ejemplo al club merengue: "Hay que pensar que no se escapan todas las estrellas. Lo de la inversión en el mercado invernal es el cuento de siempre. El Real Madrid no compra jugadores y el Real Madrid no tiene una situación económica complicada, ¿verdad que no?", ha declarado Tebas.

Además, ha defendido la actuación prudente de los clubes españoles: "El fútbol español no tiene una situación económica complicada porque no haya inversión, sino que hay mucho más raciocinio y cuando se invierte, se invierte con mucha mejor cabeza y se mantiene también a los jugadores, que es necesario".

Más allá de las cantidades invertidas en fichajes, Tebas cree que lo importante es la actuación de los jugadores y los clubes en las grandes competiciones: "Hemos ganado una Eurocopa con 22 jugadores que juegan en nuestra Liga. Hemos ganado unos Juegos Olímpicos con una gran mayoría de los jugadores, no sé si 22 o 23, que juegan en nuestra competición. Lo importante es que sigamos siendo competitivos y sigamos siendo campeones o hacer buenas temporadas cuando nos comparamos a los demás en las competiciones europeas y que nuestra Liga y nuestras competiciones sean muy competitivas".