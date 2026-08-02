Tebas insinúa que Florentino estaba tras el plan de Infantino

La respuesta de Javier Tebas al comunicado emitido por el Real Madrid no se hizo esperar, algo habitual, de hecho, en lo que respecta al presidente de LaLiga cuando se siente interpelado, que es casi siempre. El dirigente de la patronal compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que, tras coincidir con el club blanco en la crítica a la propuesta de la FIFA, que intentó vender parte de los derechos comerciales de sus competiciones, cargó con dureza contra Florentino Pérez por su discurso sobre el futuro del fútbol y por volver a señalar la operación de CVC.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / AFP vía Europa Press

Tebas comenzó mostrando su acuerdo con el primer punto del comunicado madridista. "La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable: la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos", escribió. Pero, a partir de ahí, el tono fue distinto, ya más acorde con el cariño que ambos se profesan.

"¿Qué hacía Anas en Nueva York?"

A continuación, lanzó varias preguntas dirigidas al presidente blanco: "¿Por qué ha tardado tanto en responder? ¿Qué hacía Anas en Nueva York durante la semana de la final? ¿Y será casualidad que, según parece, JP Morgan estuviera también en esta operación, como ya ocurrió con la Superliga?".

Anas Laghrari y Florentino Pérez charlando sobre La Superliga / EFE

El presidente de LaLiga centró buena parte de su réplica en la referencia que el Real Madrid hizo a la operación entre LaLiga y CVC. "A partir del primer párrafo, el Real Madrid vuelve a construir su relato sobre CVC. La operación fue voluntaria: cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos. Fue una decisión adoptada por una amplia mayoría de los clubes, precisamente en ejercicio de la autonomía que el propio comunicado dice defender", defendió.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / EFE

Tebas también acusó al club blanco de mantener un doble rasero cuando se trata de operaciones financieras. "Resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid", afirmó.

"La doctrina madridista"

En la misma línea, añadió: "La doctrina parece sencilla: cuando lo decide libremente el Real Madrid, es modernización y estrategia financiera; cuando lo deciden libremente los demás clubes, es una hipoteca". El presidente de LaLiga también aprovechó para responder a los continuos ataques que, a su juicio, recibe la patronal desde el club blanco. "Y, por cierto, qué obsesión con LaLiga. Quizá tenga algo que ver con ir perdiendo demandas y querellas una tras otra, año tras año, y con presentar denuncias que tampoco han conseguido 'aniquilar' a su presidente", escribió.

Tebas cerró su mensaje con la frase más contundente de toda su respuesta, dirigida directamente a Florentino Pérez y a su defensa de la Superliga: "El 'ser no tan superior' tiene ya poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol. ¿Recordáis cuando la Superliga venía a salvarnos porque el fútbol estaba arruinado? Qué visión".

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El intercambio de mensajes se produjo después de que el Real Madrid celebrara en un comunicado oficial la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones y aprovechara para reiterar su rechazo a cualquier operación que comprometa ingresos futuros del fútbol, recordando también su oposición al acuerdo alcanzado en su día entre LaLiga y el fondo CVC.