Tebas saca los colores a Florentino Pérez

El presidente de LaLiga se extendió en la redes sociales para contraatacar a Florentino Pérez. Javier Tebas negó algunas de las acusaciones, sobre las relacionadas con el medio Relevo, que ha expuesto el máximo dirigente del Real Madrid en las últimas horas.

Tebas habla de una "nueva película: LALIGA habría financiado Relevo para atacar al Real Madrid y a Florentino.La relación real de LALIGA con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación LALIGA obtuvo ingresos".

El mandatario de LaLiga aclaró que "así que no solo no financiamos Relevo. Es que fue justo al contrario: hubo ingresos para LALIGA. Qué manía tienen los papeles de fastidiar los relatos de conspiraciones. El Real Madrid ha tenido acceso a esas cuentas durante varias temporadas. El CSD también requirió documentación y revisó los acuerdos con distintos grupos de comunicación, incluido Prisa, Unidad Editorial, El Chiringuito, Prensa Iberica, Grupo Godo... Vocento/Relevo·.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Su conclusión deja en evidencia a Florentino. "Resultado: cero financiación encubierta. Cero operación contra el Real Madrid. Florentino, estos días no te veo muy bien asesorado. O faltas a la verdad, o te cuentan cosas falsas. Y, sinceramente, cada vez cuesta más saber cuál de las dos opciones es peor·.

Tebas pidió que Florentino Pérez cese con sus acusaciones: Basta de invenciones y mentiras. Algunos viven mejor con enemigos imaginarios instalados en el victimismo, en la conspiración " todos contra mí"... En fin el Florentino privado salió el martes a lo público, demostrando su carácter, su forma de ser , su trato a terceros...etc , que cada uno lo valore".

Caso Negreira

Respecto al 'caso Negreira', Tebas escribió otro 'post' en la red 'X' en la que "el guion/la mentira continúan". El presidente de la patronal del fútbol declara que "en el vídeo, Florentino afirma que 'el Real Madrid es el único que se personó' y que 'LALIGA se personó y no hizo nada'. Falso. El Real Madrid no fue el primero: fue el ÚLTIMO. Antes se personaron LALIGA en Fiscalía y el árbitro Estrada en el juzgado. Los Registros están ahí".

El 'caso Negreira' sigue coleando / Andreu Dalmau / EFE

Tebas también quiso destacar "una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: en la rueda de prensa del martes se vio al auténtico Florentino no con Pedrerol, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor".

El jerarca de la Liga concluyó que "el caso Negreira lo estiran y lo estiran para tapar otros 'errores'. Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el FCB estaba en la Superliga y eran 'amigos', como decía el propio Florentino. Se marchó el FCB de la Superliga y, volvió la dignidad que había estado guardada Cajón".