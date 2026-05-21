Tebas responde con dureza a Florentino Pérez: "No es verdad que al Madrid le hayan robado 7 ligas"

Como de costumbre, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado sin tapujos ante los medios para repasar la actualidad deportiva. Lo ha hecho después de participar en la séptima edición del ISDE Sports Convention, sincerándose con lo que ha sucedido en el Madrid a raiz de la última rueda de prensa de Florentino.

"Sí que me sorprendió que Florentino convocase elecciones. De Riquelme no voy a dar opinión. No voy a decir si lo conozco o no lo conozco, porque se interpretaría mal. Tiene derecho a presentarse y, si lo consigue y lleva un gran proyecto, que lo presente", explicó el madatario de la competición sobre el proceso electoral a la presidencia del equipo blanco.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Oviedo / EFE

"Estoy hibernado del Real Madrid", añadió en tono de broma al ser cuestionado por si se alegraría por un cambio en el club madridista. "Lo que no se sabe es el proyecto que quiere hacer Florentino. Se habla mucho de un un cinco, un diez (los porcentajes del club que podrían venderse a inversores externos) pero no hay nada en concreto. Imagino que Riquelme estará preocupado porque cuando se empieza en poco se acaba en mucho... Es que no se sabe, es una cosa sorprendente. Se han anunciado asambleas en las que se va a decir... ¿Tú lo sabes? Si alguno lo sabe que me lo cuente", afirmó Tebas, haciendo referencia a la privatización que anunció Florentino y de la que no ha habido más información.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

"Siempre que hay candidatos hay una época de debate. La presentación de Riquelme ya abre un debate más porque parecía que el Real Madrid era solo la visión o el proyecto de una persona y por lo menos ahora habrá alguien más que los madridistas podamos ver. Creo que no es malo para el Madrid que llegue una alternativa, otra cosa es que no conzca más del proyecto", sentenció sobre el posible rival de Florentino.

Las "ligas robadas" de las que hablaba Florentino

Además, Tebas también fue claro sobre las palabras del presidente del Real Madrid, que afirmó que le habían robado siete ligas. "No, es que no es así, no es verdad. Yo tengo ganas de ver ese informe de 500 páginas, que cada vez van sumando más páginas, cada día suman más. Quiero ver todo. Nosotros tenemos un informe, no es de 500 páginas. Aquí es verdad que un club intentó influir en las designaciones, pero de ahí a que diga que le han robado, no es verdad. No se puede engañar a la gente. Se ha construido un relato desde Real Madrid Televisión, desde los portacoces y que hace mucho daño al fútbol, al colectivo arbitral y también al Real Madrid. Es un victimismo que no se puede generar en los aficionados del Madrid", concluyó.

Por último, el preisdente de LaLiga también fue preguntado por las denuncias de los árbitros contra el Real Madrid: "Nosotros denunciamos a Real Madrid Televisión en concreto y fue desestimada por libertad de expresión, pero el contencioso administrativo lo ha hecho volver atrás, se está poniendo en marcha otra vez. En mi opinión, las palabras que dijo Florentino tienen una carga de contenido jurídico muy importante. Pueden generar cierta crispación respecto al colectivo arbitral, porque no las dice un ciudadano normal, las dice el presidente del Real Madrid".