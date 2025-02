Tebas responde a Ancelotti y al Madrid: "No se lo cree ni el tato, ya hemos visto a algún portacoz"

Apenas unos minutos después de que finalizará la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al derbi frente al Atlético de Madrid, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha irrumpido de nuevo en redes sociales para contestar al italiano.

Preguntado por las palabras del propio Tebas en las que afirmaba que en el Madrid habían "perdido la cabeza", el italiano se mostró rotundo ante los medios: "Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Lo que hemos hecho es pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar mejorar. Queremos cambiar un sistema con el que, por lo que oigo, nadie está contento".

"Nosotros no estamos contentos en un sentido y creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Esto me sorprende un poco", sentenció Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti en el banquillo en un partido / LOF

La respuesta de Tebas no ha tardado en llegar, por medio de un tweet en su cuenta personal de 'X' citando la mención que le hacía previamente Ancelotti. "Carlo, quédate tranquilo... La competición española no está adulterada y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolas", empieza escribiendo el presidente de LaLiga.

"Eso sí, curioso que el Real Madrid, tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de 2023... y no dijera ni 'mu'. Para entonces, ya habían pasado meses desde que se conoció el caso Negreira, pero mientras tanto, Real Madrid TV seguía deleitándonos con sus vídeos tan 'objetivos' sobre los árbitros", continúa Tebas.

"¿Por qué ninguna propuesta ni en la RFEF ni en LaLiga? Ya la excusa del cambio de modelo de propiedad y la supuesta 'expropiación' de LaLiga no se la cree ni el tato. ¿No será esta una nueva excusa? Porque ya hemos visto esta teoría de algún portacoz", concluye el mandatario de LaLiga.

La guerra entre el conjunto blanco y Tebas suma un nuevo capítulo, si bien en este embrollo con los árbitros como protagonistas parece que LaLiga cuenta con el apoyo de la RFEF y del resto de clubes de Primera y Segunda División.